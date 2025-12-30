“อนุทิน” ชูท่า “พลัส” แฮปปี้นิวเยียร์สื่อ ปีใหม่ไปชายแดนดูพี่น้องทหาร บ่ายนี้บินทำภารกิจหัวใจติดปีก

นายกฯ ชูท่า “พลัส” สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน บอก ปีใหม่จะไปชายแดนดูพี่น้องทหาร ก่อนบินทำภารกิจหัวใจติดปีกบ่ายนี้
วันนี้ (30ธ.ค.) เวลา 12:45 น. ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินลงจากตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อทักทายสื่อมวลชน พร้อมทำท่า “พลัส” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ในการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ หลังการสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรีทำท่าพลัสอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่า “สวัสดีปีใหม่ครับ”
ผู้สื่อข่าวยังสอบถามว่าจะเดินทางช่วงปีใหม่ที่ใดบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ไป จะไปดูพี่น้องทหารที่อยู่ชายแดน ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางร่วมทำภารกิจ “หัวใจติดปีก“ จ.อุดรธานี