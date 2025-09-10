“ภูมิธรรม” เข้า มท.เคลียร์งานค้าง หวังรัฐบาลใหม่สายต่องานปราบยาเสพติด เชื่อ “อนุทิน” ให้คดีเขากระโดงเป็นไปตามกระบวนการ

“ภูมิธรรม” เข้ากระทรวงมหาดไทย เคลียร์งานค้าง หวังรัฐบาลใหม่สายต่อปราบยาเสพติด เชื่อ “อนุทิน” มีวิจารณญาณคดีเขากระโดง ให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินต่อไป ชี้ 30 ก.ย.นี้ จะมีความชัดเจนคืนที่ดินหลวง
วันนี้ (10 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทย ว่า ในวันนี้ (10 ก.ย.) ไม่ได้สั่งงานใดเป็นพิเศษ โดยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ จนกว่านายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นขณะรัฐมนตรีชุดรักษาการก็จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้ ก็ไม่ได้มีเอกสารใดที่จะต้องลงนามเป็นพิเศษ มีเพียงงานที่คั่งค้างบ้าง ตนก็จะพิจารณาไปก่อน
ส่วนกรณีเขากระโดงนั้น นายภูมิธรรม ย้ำว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมา ตนได้สั่งการอย่างชัดเจนตั้งแต่ตนเองมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหัวใจสำคัญคือ พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่หลวง สมัยที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานมา ซึ่งเป็นความชัดเจน ที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย และในรัชกาลที่ 6 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฯ ซึ่งแผนที่การรถไฟฯ ก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ที่ผ่านมา มีเพียง 18 ครอบครัวเข้าอาศัย และได้มีการจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว โดยหลังจากนี้ กระบวนการทั้งหมด จะเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมาย และกรมที่ดินไปดำเนินการเรื่องนี้ต่อ หลังอธิบดีกรมที่ดินคนก่อนหน้านี้ได้ลงนามยุติเรื่อง ซึ่งในทางกฎหมายก็ยังมีปัญหา เพราะศาลมีคำสั่งอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งตนเองก็ได้แก้ไขแล้ว เนื่องจาก เป็นที่ดินหลวง และเป็นอำนาจอธิบดีกรมที่ดินที่จะสั่งการยุติได้เลย แต่จะต้องเป็นไปตามกระบวนที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงจะต้องย้อนไปในกระบวนการเก่า และเคลียร์ปัญหาทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ กระบวนการคาดการณ์ว่า จะแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายนนี้
ส่วนที่มีผู้ประท้วงที่อ้างเป็นเจ้าของที่ดินโดยถูกกฎหมายนั้น นายภูมิธรรม ยืนยันว่า สามารถยื่นเรื่องตามกระบวนการได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องตามกระบวนการ ซึ่งตนเองไม่สามารถสั่งการใดๆ ได้
ส่วนจะฝากเรื่องนี้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่อย่างไร เพื่อไม่ให้เรื่องนี้หยุดการดำเนินการนั้น นายภูมิธรรม เห็นว่า เรื่องนี้ นายอนุทิน น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้ว เพราะเรื่องที่ตนได้ดำเนินการ ได้แจ้งต่อสาธารณชนชัดเจน ซึ่งนายอนุทิน ก็ยืนยันว่า ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการ และส่วนตัวก็หวังว่า จะเป็นเช่นนั้นจริง และเชื่อว่า นายกรัฐมนตรี จะมีวิจารณญาณ และจะอยู่ในสายตาประชาชน และขอให้กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการไป
ส่วนจะมีงานให้ฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ดำเนินการต่อนั้น นายภูมิธรรม ยอมรับว่า ตนเองเสียหายภารกิจการปราบปรามยาเสพติด ที่ยังค้างคา และยังกังวล เพราะเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ แต่สัมผัสได้ว่า เป็นปัญหาที่ประชาชน มีความกังวลมาก หากสามารถแก้ไขปัญหาจริงจังได้ โดยไม่รออำนาจใดๆ ก็จะเป็นคุณกับประเทศ จึงฝากรัฐบาลใหม่ว่า หากดำเนินการได้ ก็ขอให้ดำเนินการ และสามารถนำนโยบาย Seal Stop Safe ของรัฐบาลชุดนี้ ไปดำเนินการต่อได้ หรือนโยบายใดที่ดี ก็สามารถนำไปดำเนินการได้ ซึ่งตนเองก็ยินดีที่มีผู้นำนโยบายที่ดีไปสืบทอดต่อ