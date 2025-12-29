“ยศสิงห์” อวยพรปีใหม่ ย้ำอุตสาหกรรมพึ่งพาได้–อย่าหวั่นอิทธิพลมืด ชี้ ‘ธรรมะย่อมชนะอธรรม’

วันนี้( 29 ธ.ค.)จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2569 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายพีรวัส สมวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวรัชญ์ ดุรงคพิทยา คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2569
จ่าเอกยศสิงห์กล่าวอวยพรเพื่อสิริมงคลในการทำงาน พร้อมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในกำกับ โดยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้วย “เป้าหมายเดียวกัน” ภายใต้นโยบาย “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้” เพื่อทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นหลักให้ระบบอุตสาหกรรมไทยทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ควบคู่การคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม “เพราะทั้งหมดคือการสร้างสมดุล” ให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เน้นย้ำต่อผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการว่า “ไม่ต้องหวั่นต่ออิทธิพลมืดนอกกระทรวง” ให้ยึดมั่น “ความถูกต้องก่อนความถูกใจ” และย้ำว่า ความสมัครสมานสามัคคีของคนภายในกระทรวง คือหัวใจสำคัญของการทำงานให้สำเร็จ
จ่าเอกยศสิงห์ยังเปรียบเปรยการทำงานในสถานการณ์กดดันว่า “เหมือนเราอยู่ในฝูงหมาป่า” เป็นธรรมดาที่อาจมี “รอยขีดข่วน” หรือมีบาดแผลบ้าง แต่ย้ำว่า ต้องพาตัวเองออกมาจากวงจรนั้นให้ได้ และห้ามยอมแพ้ ก่อนกล่าวทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า “ธรรมะย่อมชนะอธรรม”