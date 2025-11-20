"ซิน เคอ หยวน" เผยอุตสาหกรรมระยองพลิก หลังถอนอายัดฝุ่นแดงแค่ 6 วัน ขู่ฟ้องกราวรูด

นายเขมพัสตร์ กิตติภัคดีกุล ผู้จัดการบริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องฝุ่นแดง ลงนามโดยนายสมพัน ปันแก้ว กรรมการผู้มีอำนาจ ว่า หลังเหตุการณ์ตึก ส.ต.ง.ถล่ม (28 มีนาคม 2568) อุตสาหกรรม จ.ระยอง มีคำสั่งอายัดฝุ่นแดงของ บริษัทซินเคอหยวนเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2568 และ กรมโรงงานได้แจ้งความกล่าวหา บริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่ง DSI ได้สอบสวนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็ก ถึงปัจจุบันไม่มีการดำเนินการใดๆ กับฝุ่นแดงที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่า ฝุ่นแดง คือ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ทำหนังสือหลายฉบับ ขอให้อุตสาหกรรม จ.ระยอง ถอนอายัด ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 นายวีระ นันทเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มีหนังสือแจ้งว่าได้สอบถาม DSI เกี่ยวกับการขอถอนอายัดผงฝุ่น ได้รับแจ้งว่าเป็นดุลยพินิจและอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการกล่าวหาว่าการขนฝุ่นแดงที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออกไปจัดการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับฝุ่นแดงที่มีการอายัดไว้ และฝุ่นยังไม่ได้ตกเป็นของกลางในคดีพิเศษ
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า นายวีระฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ จากการคำนวณหาปริมาณฝุ่นจากรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าตัวเลขปริมาณฝุ่นของบริษัทฯ น้ำหนักรวม ทั้งน้ำหนักแห้ง และ น้ำหนักเปียก มีค่าความคลาดเคลื่อน (บวกลบ + - 10 %) และจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่พบการนำเข้ามาจากภายนอกหรือจากต่างประเทศ จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาด้วยความรอบคอบ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดแสดงการโต้แย้งหรือคัดค้าน จึงเห็นควรถอนอายัดผงฝุ่นแดง
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า หลังจาก นายวีระสั่งถอนอายัดผงฝุ่นแดงได้เพียง 6 วัน ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 กลับมีคำสั่งให้อายัดฝุ่นแดง กองเดิม ปริมาณเดิม ที่ถอนอายัดไปแล้วใหม่อีกครั้ง และต่อมาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 หลังออกคำสั่งอายัด 1 วัน ได้มีคำสั่งของกระทรวง อุตสาหกรรม ลงนามโดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายวีระมาช่วยปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เป็นนักลงทุนที่ถูกต้องโดยชอบตามนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดย ส.ม.อ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐาน และ กรณีฝุ่นแดง อุตสาหกรรมจ.ระยอง ก็ได้รับรับรองว่า น้ำหนักรวมมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบการนำเข้ามาจากภายนอกหรือจากต่างประเทศ และฝุ่นแดงเกิดจากกระบวนการผลิตของเตาหลอมไฟฟ้าแบบ EAF ซึ่งมีปริมาณสังกะสีต่ำ จึงเป็นสีแดง แต่บริษัทฯ ใช้เตาหลอมแบบ IF ซึ่งฝุ่นที่ได้จากกระบวนการผลิตจะเป็นสีดำหรือสีเทา และมีปริมาณสังกะสีสูง จึงไม่ใช่ฝุ่นแดงตามที่เป็นข่าว
“เหตุใดบริษัทฯ ต้องถูกกระทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินคดีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ฐานความผิดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานความผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนรายอื่นๆ” นายเขมพัสตร์ ระบุ