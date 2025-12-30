“ดร.อานนท์” โพสต์ขอโทษ ย้ำเคารพศักดิ์ศรีทุกอาชีพ มอง Sex Worker คืออาชีพสุจริต

รศ.ดร.อานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นิด้า ออกมาโพสต์ชี้แจงและขอโทษ หลังข้อความก่อนหน้าสร้างความไม่สบายใจ ยืนยันไม่ได้ดูหมิ่นใคร พร้อมย้ำจุดยืนว่าอาชีพสุจริตทุกอาชีพควรได้รับเกียรติ รวมถึง Sex Worker
จากกรณี "ดร.อานนท์" โพสต์หนุนนโยบายพรรคส้ม "Sex Worker" ควรถูกกฎหมาย แนะเริ่มต้นนักการเมืองที่สนับสนุนอาชีพนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อน ควรภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจะได้ไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่พูด หลังพากันเดือดดาล ปม "ไอซ์ รักชนก" ถูกขุดคุ้ยประวัติ
วันนี้ (30 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “Arnond Sakworawich" หรือ รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ข้อความชี้แจงและขอโทษ หลังข้อความก่อนหน้าสร้างความไม่สบายใจต่อสังคม ยืนยันไม่ได้ดูหมิ่นใคร พร้อมย้ำจุดยืนว่าอาชีพสุจริตทุกอาชีพควรได้รับการเคารพ พร้อมแสดงความขอโทษต่อกรณีโพสต์ก่อนหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและทำให้บางคนรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยยืนยันว่าตนไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
อานนท์ระบุว่า ตนมีความเชื่อว่าไม่ว่าใครจะประกอบอาชีพใด หากเป็นอาชีพสุจริตก็สมควรได้รับการเคารพจากสังคม รวมถึงอาชีพ Sex Worker ซึ่งมองว่าแตกต่างจากอาชญากรรม เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ค้ายาเสพติด หรือฟอกเงิน พร้อมชี้ว่าควรได้รับการยอมรับในฐานะอาชีพที่มีศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแนวคิดเชิงนโยบายที่เคยมีการผลักดันให้อาชีพดังกล่าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมาย ทั้งการจดทะเบียน เสียภาษี และการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพ
อย่างไรก็ตาม อานนท์ย้ำว่า การดูหมิ่นหรือเหยียดหยามบุคคลอื่น รวมถึงการลบหลู่สถาบันที่สังคมไทยเคารพรัก ไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้อง และไม่ควรอ้างการปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองหรือคนใกล้ชิดมาเป็นเหตุผล เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน