“ไอซ์”โต้ปมดรามา Sex Worker วอนอย่าด้อยค่าความเป็นมนุษย์ หยามชาติกำเนิด-อาชีพ

ลำปาง - “ไอซ์ รัชนก”ปั่นจักรยานช่วยผู้สมัคร ปชน.สู้ศึกเลือกตั้งลำปาง..โต้ดรามาชาติกำเนิด-อาชีพ วอนอย่าด้อยค่าหรือเหยียดหยามอาชีพ Sex Worker ถามศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันนิด้า ยอมรับได้หรือไม่กับบุคลกรมีทัศนะคติด้อยค่าความเป็นมนุษย์
สายวันนี้ (30 ธ.ค.68) ไอซ์-รัชนก ศรีนอก พร้อมผู้สมัคร ส.ส.เขต2 ของพรรคประชาชน และทีมงาน ปั่นจักรยานเชิญชวนให้ชาวบ้านรอบวัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ช่วยสนับสนุนผู้สมัครของพรรค ปชน.ในเขตเลือกตั้งที่2 โดยมีการชูนโยบาย น้ำประปาดื่มได้ เนื่องจากผู้สมัครทำงานด้านนี้มาก่อน และการกำจัดคอรัปชั่น ไม่เอาเทา-ขอโอกาสให้หัวหน้าและพรรคเข้าบริหารประเทศ
ไอซ์-รัชนก ได้ปั่นจักรยานไปตามซอยในหมู่บ้านท่ามกลางอากาศที่ลำปางวันนี้ร้อนจัดในช่วงกลางวัน แต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อ แต่บ่นนิดหน่อยว่าอากาศร้อนมาก พร้อมทั้งบอกว่าครั้งก่อนตอนหาเสียงสายเหนือทีมงานก็พาไปปั่นจักรยานช่วงกลางวันและอากาศก็ร้อนมากจริงๆ หากการหาเสียงครั้งนี้เสร็จตนคงไปสมัครแข่งขันจักรยานทีมชาติได้เลย ซึ่งตลอดเส้นทางเมื่อพบปะประชานไอซ์พร้อมทีมงานก็จอดจักรยานและเข้าไปขอคะแนนทันที ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่พบเห็นมาขอถ่ายรูป บ้านบางหลังได้มีของมอบให้เป็นกำลังใจด้วย
ไอซ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น ดรามา..กรณีอาจารย์นิด้า โพสต์พาดพิงถึงครอบครัว โดยเฉพาะอาชีพ Sex Worker ว่า จริง..ตนกับพรรคประชาชนมองว่า อาชีพ Sex Worker ไม่ควรถูกเหยียดหยาม หรือด้อยค่า แต่ทางพรรคต้องการทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ประเด็นที่ต้องคุยกันคือเรื่องการบิดเบือนข้อมูล และกล่าวหาบุพการีคนอื่นแบบใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งเรื่องนี้สถาบันนิด้าหรือคนที่เป็นศิษย์เก่านิด้า ควรต้องออกมาตอบคำถามนี้ก่อนว่า บุคลากรที่มีทัศนคติที่ลดถอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของคนอื่นและใช้ข้อมูลเท็จ ข้อมูลปลอมมาโจมตีคนอื่น สถาบันมีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลากรแบบนี้ และอยากเรียกร้องถึงศิษย์เก่านิด้า-ศิษย์ปัจจุบัน ควรออกมาพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันที่มีทัศนะคติแบบนี้
นอกจากนี้ตนเองอยากสื่อสารไปถึงทุกคนที่อาจจะมีบริบทคล้ายตนเอง ที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้เพียบพร้อม และอยู่ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคมไม่ว่าปัญหาท้องก่อนแต่ง ยาเสพติด ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาและปัญหาอื่นๆ ซึ่งไม่ง่ายที่แต่ละคนจะเติบโตและรอดคุก รอดตาราง รอดสิ่งที่ล่อใจมาได้ ซึ่งเด็กๆที่เติบโตในสถานที่แบบนี้ไม่ได้ผิดอะไร
“จริงๆสังคมควรถามกลับมากกว่าว่าปัญหาเหล่านี้มีมา10-20ปี แต่ทำไมถึงไม่คิดจะแก้ปัญหาในชุมชน ชุมชนแออัด ซึ่งใช่เฉพาะใน กทม. แต่ในต่างจังหวัดก็มี เช่น ในลำปางเขต2 ที่ตนเองกำลังมาช่วยหาเสียงอยู่ตอนนี้ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนมีครู1คน ครูต้องสอนทุกชั้นปีทุกวิชา แต่ละสัปดาห์ครูจะต้องสอนไล่ไปในแต่ละวันแต่ละชั้นแต่ละวิชา เด็กได้เรียนแค่คนละ1วันเท่านั้น ตนเองอยากถามกลับไปว่าเด็กที่เกิดในสังคมแบบนี้ผิดอะไร หากพูดถึงหรือด้อยค่าชาติกำเนิดของใคร มันไม่ได้มีแค่ตนเองที่เกิดมาแล้วอยู่ท่ามกลางปัญหาสังคม ซึ่งยังมีเด็กอีกมากที่ยังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ ซึ่งอยากถามว่าเราอยากส่งต่อสังคมแบบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปหรือเปล่า หรือเราควรจะมาช่วยกันแก้ค่านิยมแบบผิดๆที่ไปวัดคุณค่าของคนจากชาติกำเนิดสักที”