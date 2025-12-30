จินนี่ไม่ทนโดมปกรณ์ลัมเม้นต์หื่น แจ้งความ สน.พหลโยธิน หญิงหน่อยกำหมัดแน่นถูกย้ำยี

จินนี่ไม่ทน โดม ปกรณ์ ลัม คอมเมนต์หื่น ส่งทนายความแจ้งจับที่ สน.พหลโยธิน ด้านคุณหญิงหน่อยชี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น แต่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ ต้องรับผิดชอบทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม
วันนี้ (30 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือจินนี่ บุตรสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ส่งทนายความแจ้งความกับ สน.พหลโยธิน ให้ดำเนินคดีกับนายปกรณ์ ลัม หรือโดม นักร้องชื่อดัง หลังคอมเมนต์คุกคามทางเพศ
ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "ดิฉันในฐานะแม่ ดิฉันขอแสดงจุดยืนอย่างเหนักแน่น ต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉัน แม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนัก แต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้
เมื่อแม่เจ็บป่วย ลูกก็ช่วยไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรคและเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กร แต่กลับมาเกิดเหตุการเช่นนี้
ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉัน และลูกผู้หญิงทุกคน อย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ควรถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้
การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น
แต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย
ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่ และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้อง การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียว แต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย และผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม"