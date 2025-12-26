หุ้นปิดเช้าลบ 5.28 จุด วอลุ่มบางใกล้วันหยุดยาว กังวลบาทแข็งค่า-เศรษฐกิจชะลอข้ามปีกดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,259.49 จุด ลดลง 5.28 จุด (-0.42%) มูลค่าซื้อขายราว 7,779 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,256.63 จุด และสูงสุด 1,267.30 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง ไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนดัชนี โดยตลาดยังมีความกังวลผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลกดดันหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังมีปัจจัยกดดันจากต้นทุนทองแดงที่ปรับขึ้น
ขณะที่กลุ่มค้าปลีกและกลุ่มการเงิน ปรับตัวลงกังวเศรษฐกิจช่วงปลายปีและต้นปีหน้าอาจไม่มีแรงหนุนนโยบาย ประกอบกับกลุ่มการเงินกังวลใกล้จบวัฎจักรดอกเบี้ยขาลง ทำให้ไม่มีปัจจัยบวกด้านต้นทุนการเงิน ด้านปริมาณการซื้อขายวันนี้ยังเบาบาง แม้ยังเหลือวันทำการอีก 2 วันก่อนปิดทำการเทศกาลปีใหม่ แต่นักลงทุนบางส่วนหยุดไปแล้ว ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศบางตลาดยังปิดทำการเนื่องในวัน Boxing day
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวทรงตัว ยังไม่มีปัจจัยลบกดดัน โดยสัปดาห์นี้ลุ้นเชิงบวกผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ซึ่งหากมีผลการเจรจาหยุดยิงอาจเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 500.11 ล้านบาท ปิดที่ 171.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 346.80 ล้านบาท ปิดที่ 168.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 326.93 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 276.98 ล้านบาท ปิดที่ 111.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 268.25 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง 0.50 บาท