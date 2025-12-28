สถานทูตอเมริกาประจำปท.ไทยออกแถลงการณ์ยินดี ไทย-กัมพูชา หยุดยิง

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศใทย ออกแถลงการณ์ยินดีการหยุดยิง กัมพูชา-ไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ "มาร์โค รูบิโอ" แสดงความยินดีที่กัมพูชาและไทย ประกาศข้อตกลงหยุดยิง
แถลงการณ์กรณีการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โค รูบิโอ
สหรัฐอเมริกายินดีที่กัมพูชาและประเทศไทยประกาศข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งหยุดความเป็นปรปักษ์บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ หลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เราเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้โดยทันที และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างครบถ้วน
Ceasefire between Cambodia and Thailand
Marco Rubio, Secretary of State
The United States welcomes the announcement from Cambodia and Thailand on reaching a ceasefire that halts hostilities along their border following the General Border Committee meeting. We urge Cambodia and Thailand to immediately honor this commitment and fully implement the terms of the Kuala Lumpur Peace Accords
