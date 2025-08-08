"ภูมิธรรม" ยินดีผลประชุม GBC สมัยวิสามัญ เห็นพ้องหยุดยิงฟื้นฟูสันติชายแดนไทย–กัมพูชา ทันที

รักษาราชการแทนนายกฯ ยินดีผลประชุม GBC สมัยวิสามัญ เห็นพ้องหยุดยิงฟื้นฟูสันติชายแดนไทย–กัมพูชา ทันที พร้อมขอบคุณมาเลเซีย สหรัฐ จีน
วันนี้ (ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568) เวลา 15.30 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม facebook แสดงความยินดีต่อผลลัพธ์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย ดังนี้
“รัฐบาลไทยยินดีต่อผลลัพธ์ของการประชุม GBC ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้เห็นพ้องร่วมกันเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 โดยผลการประชุมจะนำไปสู่การหยุดยิง เพื่อยุติการรุกรานและความรุนแรงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งฟื้นฟูความเป็นปกติสุขให้แก่ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในท่าทีที่จะให้มีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายด้วยความจริงใจ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และกฎบัตรสหประชาชาติ
ในโอกาสนี้ รัฐบาลไทยขอแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลมาเลเซียที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และต่อสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในฐานะผู้สังเกตการณ์”
“The Royal Thai Government welcomes the outcome of the Extraordinary General Border Committee (GBC) Meeting on 7 August 2025 in Malaysia — as per the salient points agreed upon by the leaders of both Thailand and Cambodia on 28 July 2025. The agreement made yesterday will ensure a ceasefire with a view to end aggressions and hostilities along the border of both countries and bring back normalcy to the lives of the people living on the ground. The Thai Government stands firm on our position to engage, in good faith, in bilateral dialogues to bring about peaceful and permanent solution to the matter in accordance with international law, the ASEAN Charter, and the UN Charter.
In this regard, the Thai Government extends our sincere thanks to the Government of Malaysia for hosting the meeting and for the active engagement, as observers, by both the United States and the People’s Republic of China.”