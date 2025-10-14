ยืนยัน! 'ทรัมป์' เตรียมเยือนมาเลเซีย 26 ต.ค. จับตาผลักดันหยุดยิง 'ไทย-กัมพูชา'

โมฮัมหมัด ฮะซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวเมื่อวันอังคาร (14 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนมาเลเซียในวันที่ 26 ต.ค. และ "ตั้งตารอ" ที่จะได้เห็นข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา
โมฮัมหมัด ระบุว่า มาเลเซียและสหรัฐอเมริกาจะอำนวยความสะดวกในการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้องถอนทุ่นระเบิดและอาวุธหนักทั้งหมดออกจากบริเวณชายแดน
รัฐมนตรีเสือเหลืองระบุด้วยว่า เขาหวังว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการลงนามในระหว่างการประชุมผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค.
“ระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เราหวังว่าจะได้เห็นการลงนามในปฏิญญาที่ชื่อข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Accord) ระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับรองสันติภาพและการหยุดยิงที่ยั่งยืน” โมฮัมหมัด กล่าวกับสื่อมวลชน
ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนทางบกยาว 817 กิโลเมตรที่ยังไม่มีการปักปันชัดเจนได้ลุกลามจนกลายเป็นเหตุยิงปะทะนองเลือดซึ่งกินเวลานาน 5 วัน เมื่อเดือน ก.ค.
การสู้รบที่เลวร้ายที่สุดระหว่าง 2 ประเทศในรอบกว่าทศวรรษทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 48 ราย และประชาชนหลายแสนคนจากทั้ง 2 ฝั่งต้องพลัดถิ่นฐานชั่วคราว
ที่มา: รอยเตอร์