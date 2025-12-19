Netflix เปิดตัวเกมฟุตบอล "FIFA" สมาชิกโหลดเล่นฟรี

ยุคใหม่ของแฟรนไชส์กีฬาลูกหนังขวัญใจมหาชนที่คุณภาพอาจไม่ดีเทียบเท่ากับยุคสมัยเก่า แต่อย่างน้อยก็ช่วยเราประหยัดตังค์!
Netflix ออกมาประกาศเปิดตัวเกม FIFA ภาคใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยฝีมือทีมงาน Delphi Interactive (สตูดิโอผู้สร้างเกมแอ็คชั่นสายลับ 007 First Light) โดยมันจะถูกสร้างมาเป็นเกมแนวกีฬาฟุตบอลฟรีทูเพลย์ที่เน้นเล่นง่ายเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเป็นหัวใจสำคัญ
นี่ถือเป็นภาคใหม่ในรอบเกือบ 4 ปีของแฟรนไชส์เกมฟุตบอลฟีฟ่า ภายหลังจากที่ข้อตกลงสัญญาทางด้านลิขสิทธิ์ระหว่าง EA Sports และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ที่ดำเนินมายาวนานกว่าสามทศวรรษได้ยุติสิ้นสุดลงไปในปี 2022 ส่งผลทำให้เกม FIFA 23 กลายเป็นภาคหลักลำดับสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่ถูกพัฒนาโดย EA
เกมฟีฟ่าเวอร์ชัน Netflix ดังกล่าว มีแผนเปิดให้เหล่าสมาชิกบริการเน็ตฟลิกซ์ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งเล่นกันได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม (ยกเว้นค่าสมาชิกน่ะนะ) ผ่านอุปกรณ์ Android และ iOS รวมไปถึงสมาร์ททีวีบางรุ่นบางยี่ห้อที่รองรับ โดยมือถือสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานจะทำหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมหลักเมื่อเลือกเล่นผ่านหน้าจอโทรทัศน์
ตัวแทน Netflix ระบุว่าเกมฟีฟ่าภาคใหม่นี้จะเริ่มเปิดให้สมาชิกเล่นฟรีในช่วงปี 2026 เพื่อหวังให้มันสอดรับเกาะกระแสฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ที่มีกำหนดเริ่มเตะคิกออฟกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนปีหน้า ซึ่งมีสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ร่วมกันเป็นประเทศเจ้าภาพนั่นเอง
