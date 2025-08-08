สหรัฐฯยินดีไทย-กัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิง หวัง2ฝ่ายยึดถือเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความยินดีต่อการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาในกัวลาลัมเปอร์ ระบุเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับเสริมความเข้มแข็งแก่ข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำมาลเซีย ชี้ว่าการพบปะกันดังกล่าว ถือเป็นก้าวย่างหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
เอเอฟพีรายงานว่าไทยและกัมพูชาในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) เห็นพ้องขยายข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะปราง ที่เกิดขึ้นตามหลังความเป็นปรปักษ์นองเลือดนาน 5 วัน ตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ชาติ เมื่อเดือนที่แล้ว
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 รายในความขัดแย้งที่ยุติลงเมื่อวันอังคารที่แล้ว หลังจากข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับตัวปราสาทที่อยู่ตามแนวชายแดน โหมกระพือความเดือดดาลเข้าสู่ความรุนแรง ตามรายงานของเอเอฟพี
ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดการสู้รบด้วยข้อตกลงสงบศึกหนึ่งที่มี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน เป็นคนกลาง ตามหลังการเกลี้ยกล่อมโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯและคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากจีน
ข้อตกลงที่กำหนดให้หยุดยิง มีขึ้นตามหลังการประชุมร่วมของผู้บัญชาการทหารระดับท้องถิ่นของทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมจะเจรจากัรในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ปิดฉากด้วยถ้อยแถลงร่วมในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.)
รูบิโอ ระบุในถ้อยแถลงว่า "ประธานาธิบดีทรัมป์และผม คาดหมายว่ารัฐบาลของกัมพูชาและไทย จะให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อคำมั่นสัญญาของพวกเขาในการยุติความขัดแย้งนี้"
ส่วน เอ็ดการ์ด คาแกน เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำมาเลเซีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ แสดงความยินดีด้วยความระมัดระวังว่า ข้อตกลงนี้เป็นเพียงก้าวย่างหนึ่งของการมุ่งหน้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
"เราจำเป็นต้องพูดด้วยความสัตย์จริงว่า ยังคงมีความตึงเครียดในระดับสูง และมีความไม่ไว้วางใจในระดับสูง" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว "ผมคิดว่ามันเป็นสำคัญสำหรับ 2 ฝ่าย ที่ต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในระดับสูงสุด และข้อความนี้ชัดเจนว่าเป็นการส่งไปถึงบรรดาทหารและตำรวจที่อยู่ตามแนวชายแดน" คาแกนระบุ
ทั้ง 2 ชาติต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหลือปราสาทพิพาทต่างๆ สืบเนื่องจากการแบ่งเขตที่คลุมเครือที่้จัดทำโดยคณะผู้บริหารอาณานิคมฝรั่งเศสของกัมพูชาในปี 1907 ตามรายงานของเอเอฟพี
(ที่มา:เอเอฟพี)