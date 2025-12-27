xs
สานฝันสุดท้าย วีรบุรุษเนิน 350 เตรียมสร้างบ้านใหม่ ตอบแทนความเสียสละ “พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา”

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พร้อม ผบ.มทบ.25 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว “พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา” วีรบุรุษเนิน 350 เตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ตอบแทนความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

วันนี้ (27 ธ.ค.) เพจ“กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 5 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวของ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ทหารกล้าผู้สละชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ บริเวณ “เนิน 350”

พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยภาครัฐร่วมกันดำเนินโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวของวีรบุรุษ

ในโอกาสนี้ นางสาวพิชญ์สินี เสาร์สา มารดาของพลทหารภานุพัฒน์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้ร่วมเลือกแบบบ้าน รับฟังรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมในการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

การก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงการมอบที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย และคำขอบคุณจากคนไทยทั้งประเทศ ที่มีต่อทหารกล้าผู้ยอมสละชีวิตเพื่อผืนแผ่นดินไทย



