"ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย" มอบ "ประตูรั้วผู้กล้า" เชิดชูเกียรติ "ส.ต. วธัญชิต" ทหารกล้าผู้พลีชีพปกป้องอธิปไตย

นครพนม – "ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย" เดินหน้าโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน ลุยอีสานมอบ "ประตูรั้วผู้กล้า" มูลค่ากว่า 4 แสนบาท ให้ครอบครัว "ส.ต. วธัญชิต" วีรบุรุษทหารกล้าชาวนาหว้า ผู้สละชีพในสมรภูมิชายแดน พร้อมประกาศดูแลครอบครัว "รั้วของชาติ" ให้สมเกียรติ
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ว่าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา "ประตูรั้วผู้กล้า" โดย นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ประธานบริษัท ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย สแตนเลส อินเตอร์ จำกัด และทีมงาน ได้เดินทางมาส่งมอบประตูรั้วรุ่นพิเศษให้แก่ครอบครัวของ ส.ต. วธัญชิต ยวงสุวรรณ ทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ที่บ้านดอนศาลา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
ในพิธี ครอบครัวยวงสุวรรณ นำโดย นายมนตรี (บิดา), นางสาววลัยรักษ์ (มารดา), นางสาวเฌอริลิณญ์ (พี่สาว) และคุณยายเปลี่ยน คะสา ได้อัญเชิญรูปถ่ายของ ส.ต. วธัญชิต ในชุดเครื่องแบบทหารพร้อมเหรียญที่ระลึก มาตั้งวางหน้าประตูรั้วแห่งความภาคภูมิใจ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่มาร่วมสดุดีวีรกรรมจำนวนมาก
นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย เปิดเผยว่า "ทหารคือ 'รั้วของชาติ' ที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยอย่างสมบูรณ์ ทางบริษัทจึงตั้งใจมอบ 'ประตูรั้วบ้าน' ที่แข็งแรงและสง่างามที่สุด มูลค่ากว่า 438,000 บาท เพื่อทำหน้าที่ปกป้องดูแลครอบครัวของพวกเขาเป็นการตอบแทน และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของ ส.ต. วธัญชิต ที่สละชีพเพื่อชาติ โดยทางบริษัทมอบให้เป็นรสยที่16 ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจว่าคนไทยไม่เคยลืมวีรชน"
สำหรับตัวประตูรั้ว ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยใส่สัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง ได้แก่ ภาพปราสาทตาควาย, เงาของทหารกล้า, ธงไตรรงค์ และเครื่องบินกริพเพน ซึ่งทั้งหมดสื่อถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องอธิปไตย
ส.ต. วธัญชิต ยวงสุวรรณ (หรือ พลทหารวรัญชิต) เป็นชาวอำเภอนาหว้า จ.นครพนม โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2545 เป็นบุตรชายคนเดียวและเป็นความหวังของครอบครัว มีอุปนิสัยกตัญญู ขยันขันแข็ง และเป็นที่รักของคนในชุมชน
ส.ต. วธัญชิต เข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2566 สังกัดกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละ
จนกระทั่งวาระสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2568 ได้ออกปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ และเกิดการปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย กระสุนปืนใหญ่ตกใกล้ที่ตั้ง เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา การจากไปของเขานับเป็นการเสียสละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติอย่างสมเกียรติ "ชายชาติทหาร"