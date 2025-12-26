เขมรระดมยิง BM-21ใส่ฐานปฏิบัติการบ้านหนองจาน ทหารพลีชีพ 3 นายเจ็บ 24 นาย

สระแก้ว – กองทัพภาคที่ 1 สดุดีทหารกล้าบ้านหนองจาน พลีชีพ 3 นาย เจ็บ 24 นาย จากเหตุทหารเขมรระดมโจมตีด้วยจรวด BM-21 ใส่ฐานปฏิบัติการบ้านหนองจาน เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 16.17 น.วันนี้ ( 26 ธ.ค.) กำลังพลทหารไทยในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ได้ถูกฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธจรวด BM-21 โจมตี ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 3 นาย และได้รับบาดเจ็บรวม 24 นาย ขณะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศ
โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 3 นาย ประกอบด้วย จ่าสิบเอก พงศ์กร นาคทองดี (นายทหารชั้นประทวน) พลทหาร ปฏิพัทธิ์ คำประเสริฐ และพลทหาร ทานตะวัน พลเยี่ยม
รายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุกำลังพลทั้งหมดอยู่ระหว่างการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แนวหน้า ก่อนถูกจรวด BM-21 ยิงตกใส่บริเวณฐานปฏิบัติการ ทำให้กำลังพลหลายรายได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่โดยด่วน
โดย กองทัพภาคที่ 1 ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมยกย่องเชิดชูความกล้าหาญและการเสียสละของทหารทั้ง 3 นาย ที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้าย เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของแผ่นดินไทย และจะมีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติและส่งร่างวีรชนกลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ ตามระเบียบของกองทัพ เพื่อสดุดีและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้กล้าที่สละชีพเพื่อชาติ