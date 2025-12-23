STH ผนึกสตูดิโอออกแบบนานาชาติ ร่วมสร้าง “Synthesis Ark Phuket” เฟส Nexus

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ Architect Of Record งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมประกอบอาคารของโครงการ “Synthesis Ark Phuket” เฟส “Nexus” โครงการมิกซ์ยูสระดับแฟลกชิประดับประเทศ บนพื้นที่ยุทธศาสตร์กว่า 500 ไร่ ใจกลางจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทซีวี (CV Group of Companies) ซึ่งวางตำแหน่งโครงการในฐานะ “Future Lifestyle Destination” เพื่อสร้างเมืองต้นแบบแห่งอนาคตที่ผสานการอยู่อาศัย ธุรกิจ สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ไว้ในระบบนิเวศเดียวอย่างสมบูรณ์
หัวใจสำคัญของการพัฒนาเฟสแรกคือ การร่วมมือกับ RSP International Studio สตูดิโอออกแบบระดับนานาชาติในฐานะ Master Planner ซึ่งมีผลงานโครงการแลนด์มาร์กระดับโลกมาแล้วหลายประเทศ ถ่ายทอดแนวคิดสถาปัตยกรรมที่ต่อยอดจากบริบททางธรรมชาติของภูเก็ต ผ่านรูปแบบ Freeform Architecture ที่ผสานศาสตร์ด้านฟังก์ชันและความงามเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ สร้างประสบการณ์เชิงสถาปัตยกรรมที่มีมิติและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
STH ทำหน้าที่เป็น Architect of Record ดูแลงานออกแบบในทุกมิติ ตั้งแต่การตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ ไปจนถึงการพัฒนาแบบเชิงลึกในระดับสากล ครอบคลุมทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบอาคาร และการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อให้โครงการบรรลุมาตรฐานระดับโลกในทุกองค์ประกอบ โดยทีมออกแบบหลักประกอบด้วยกลุ่มสถาปนิกมากประสบการณ์ที่ร่วมขับเคลื่อนงานเบื้องหลังอย่างใกล้ชิด
ความโดดเด่นของ Synthesis Ark Phuket ได้รับการสะท้อนผ่านการได้รับรางวัล Asia’s Best Master Planning จากเวที Asia Architecture and Design Awards 2025 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของวงการสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ และเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของโครงการในฐานะเมืองต้นแบบแห่งอนาคต รวมถึงบทบาทของ STH ในการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบของไทยสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่อง