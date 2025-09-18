ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมรื้อถอนและนำสายสื่อสารลงดิน ถนนเทพารักษ์

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายส่วนราชการและสาธารณูปโภค นำทีมวิศวกรลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดย นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานรื้อถอนสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงดิน เส้นทางแรกของ จ.สมุทรปราการ ที่ถนนเทพารักษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเทพา-สถานีรถไฟฟ้าศรีเทพา ระยะทาง 1 กิโลเมตร
โดยมีการติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงฝังใต้ดิน เพื่อทดแทนสายสื่อสารเดิมบนอากาศ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการปรับโฉมเมือง สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนเทพารักษ์ ไปพร้อมกัน โดยเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนออกจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ในการทำแนวกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง บนหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานโทรคมนาคมที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเมืองต้นแบบที่ครบทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ความปลอดภัย สวยงาม ทันสมัย และคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต