รีไซเคิล ส่งมอบ “สถานีรับซื้อขยะรีไซเคิล” เพิ่มอีก 11 สถานี ในวัน BG Green Plus Day

โครงการ “Buengyitho Smart Recycle” เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลผ่านสถานีดิจิทัลที่ชุมชนสามารถนำขยะประเภทต่าง ๆ มาฝากขาย พร้อมรับแต้มสะสมผ่านแอปพลิเคชัน Glean โดยปัจจุบันมีสถานีที่ติดตั้งแล้วรวม 14 สถานี และการส่งมอบครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนสถานีเป็น 25 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ย่อยในชุมชนมากขึ้น และช่วยเพิ่มปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมพบปะชาวชุมชนในบรรยากาศเป็นกันเองแบบมินิเฟสติวัล รวมกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า มุมเรียนรู้รีไซเคิล และเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กล่าวว่า การติดตั้งสถานีรีไซเคิลในชุมชนมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะตกค้าง สร้างวินัยในการคัดแยก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเมืองยั่งยืน พร้อมชื่นชมการสนับสนุนจาก BG ที่ต่อยอดจากเฟสแรกสู่เฟสที่สองอย่างเป็นรูปธรรม
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ BG ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายโครงการรีไซเคิลในพื้นที่ที่องค์กรมีความเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ BG และเทศบาลเมืองบึงยี่โถมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโมเดลความร่วมมือในการสร้างเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม และพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมรีไซเคิลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง