มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โชว์เคสความยั่งยืน ปลุกแรงบันดาลใจคนเมืองยุคใหม่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ สยามพารากอน และสยามพิวรรธน์ เปิดพื้นที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สุดแห่งประสบการณ์ความยั่งยืน ณ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ป๊อปอัพ” ชั้น 5A โซน NEXTOPIA สยามพารากอน เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตใจกลางกรุงเทพฯ ถ่ายทอดเรื่องราว และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนผ่าน 3 โซนภายในพื้นที่ วันนี้ถึงกุมภาพันธ์ 2569
โซนที่ 1 นิทรรศการ “เส้นทางแม่ฟ้าหลวง” นิทรรศการเชื่อมโยงแนวคิดความยั่งยืน ให้คนเมืองเข้าถึงผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคม “ดอยตุง”
โซนที่ 2 ดอยตุง ป๊อปอัพ สโตร์ ขนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างยั่งยืน มาให้ได้เลือกชิมเลือกช็อป ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ปลูกใต้ร่มไม้ที่ยกมาทั้งคาเฟ่ แมคคาเดเมียและผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้หลากหลายพันธุ์ สินค้าหัตถกรรมผ้าทอมือที่ต่อยอดเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในบ้านร่วมสมัย ตลอดจนเครื่องปั้นดินเผา
โซนที่ 3 กิจกรรมรักษ์โลกจากค่ายเด็กใฝ่ดี เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การปรับตัว และมองหาวิธีมีส่วนร่วมดูแลโลก ผ่านเวิร์กชอปอย่างสร้างสรรค์
ภายในงานเต็มไปด้วยเซเลบ และผู้ที่ตั้งใจมาดูงานพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อย่างคึกคัก อาทิ เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย, ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์, อมตา จิตตะเสนีย์, ชัชชฎา ก้องธรนินทร์, คุณาคม พลพาณิชย์, จิราภรณ์ อังคเศกวิไล, ยุวรินทร์ อัครวกิติโรจน์ และ สต๊อบ-พีรพัฒน์ ภาคนาที ฯลฯ