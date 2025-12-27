เซ็นแล้ว! ข้อตกลงหยุดยิง มีผลเที่ยงวันนี้

”เตีย เซ็ยฮา” รมว.กลาโหมกัมพูชามาพร้อมคณะ GBC ชุดใหญ่ เดินข้ามสะพานข้ามแดนบ้านผักกาด เข้ามาฝั่งจันบุรี พบ “บิ๊กเล็ก” ปิดห้องคุยสองต่อสอง ก่อนลงนามหยุดยิง มีผลเที่ยงวันนี้
เช้าวันนี้(27 ธ.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา(GBC)ฝ่ายไทย พร้อมด้วย พลเอกธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกอุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกชิดชนก นุชฉายาเสนาธิการทหาร พลเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหารและ เลขาฯ GBC และเสนาธิการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม GBC ที่จุดผ่านแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ขณะที่ฝั่งกัมพูชานำโดย พลเอกเตีย เซ็ยฮา รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ซึ่งได้เดินข้ามสะพานจาก จังหวัดไพลิน มายังบ้านผักกาด เข้าสู่จุดผ่านแดน เพื่อพบหารือส่วนตัวกับ พลเอก ณัฐพล แบบสองต่อสอง หรือ Four Eyes ก่อนเริ่มการประชุม GBC และ ลงนามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ หากประธาน GBC ของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน จะมีการลงนามหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไขในวันนี้ หลังจากนั้นจะรอดูผลใน 72 ชั่วโมง หากผ่านไปได้โดยไม่มีการยิงเพิ่มเติม ก็จะเข้าสู่ 4 ข้อของปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ต่อไป
พล.อ.ณัฐพล เปิดเผยถึงการประชุมในวันนี้ว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับข้อตกลงทั้ง 4 ข้อ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เคยหารือและเห็นชอบร่วมกันแล้วก่อนหน้านี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือเพื่อลงรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ อีกครั้ง
พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า ขณะนี้กองทัพมีความมั่นใจว่าภารกิจตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการไปแล้วประมาณ 99% เหลือเพียงบางส่วนที่ยังต้องจัดวางกำลังเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่า การเข้ายึดพื้นที่คืนว่ายากแล้ว การรักษาพื้นที่ยากกว่า แต่กองทัพมีหน้าที่ต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ โดยมุ่งเน้นการยึดและดูแลพื้นที่เป้าหมายที่มีความสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและอธิปไตยของประเทศเป็นหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 จะมีขึ้นในวันนี้ (27 ธันวาคม 2568) ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเมื่อประธานฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาเดินทางถึงสถานที่ประชุมในเวลา 09.30 น. จะมีการหารือระหว่างประธานทั้งสองฝ่ายเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในข้อตกลง และเดินทางกลับ
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พล.อ.ณัฐพล ในฐานะประธาน GBC ฝ่ายไทย พร้อมคณะ จะเดินทางไปยังโรงแรมชาเทรียม รีสอร์ต เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 11.15 น.
วิดีโอคลิปจากเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam
มีรายงานว่า หลังจาก พลเอก ณัฐพล และ พลเอกเตีย เซ็ยฮา ได้พบหารือส่วนตัวแบบ Four Eyes เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิง ในเต๊นท์ชั่วคราว จุดผ่านแดนบ้านผักกาด โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังลงนามเสร็จฝ่ายกัมพูชาได้เดินทางข้ามกลับแดนไปทันที
สำหรับข้อตกลงหยุดยิง จะมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยง หรือ 12.00 น.ของวันที่ 27 ธ.ค.เป็นต้นไป