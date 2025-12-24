เริ่มเย็นนี้ถก GBC หยุดยิง ที่จันทบุรี กห.ย้ำความสำเร็จอยู่ที่เขมรจริงใจ เป็นฝ่ายเริ่มก็ต้องเป็นฝ่ายจบ

โฆษกกห. เผย เริ่มเย็นนี้ ถก GBC "ไทย-กัมพูชา" เจรจาหยุดยิง ที่จันทบุรี ย้ำความสำเร็จอยู่ที่ "ความจริงใจ" ของกัมพูชา** เป็นฝ่ายเริ่มก็ต้องเป็นฝ่ายจบ
วันนี้ (24 ธ.ค. 68) สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเคลื่อนไหวสำคัญ โดยในช่วงเย็นวันนี้ จะมีการเริ่มต้นการเจรจาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิง ที่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี
พลเรือตรีสุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC: General Border Committee) ว่าจะเริ่มขึ้นในเวลา 16:00 น. ของวันนี้ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการประชุมในระดับคณะเลขาธิการ GBC ซึ่งฝ่ายไทยนำทีมโดย พลเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร
สำหรับการหารือในระดับคณะเลขาฯ นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า หากสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ก็จะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ คือ "บิ๊กเล็ก" (ฝ่ายไทย) และ "เตีย เซรยฮา" (ฝ่ายกัมพูชา) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2568
อย่างไรก็ตาม พลเรือตรีสุรสันต์ ได้เน้นย้ำถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเจรจาครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ว่า "อยู่ที่ฝ่ายกัมพูชา"
“สถานการณ์ที่ผ่านมากัมพูชาเป็นคนเริ่ม ทำให้การปะทุนั้นเกิดขึ้น ก็ต้องจบที่ฝ่ายกัมพูชา ต้องเป็นคนที่แสดงความจริงใจต่างๆ และต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่จริงใจทางวาจา แต่การปฎิบัติก็ต้องจริงใจด้วยเช่นกัน” โฆษก กห. กล่าวทิ้งท้าย