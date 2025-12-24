คุย GBC วันแรก ครึ่งชั่วโมงจบแล้ว เขมรยังเกี่ยงให้ AOT ร่วมประชุม

การประชุมระดับเลขาณุการ GBC กัมพูชาวันแรกจบลงแล้ว หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยฝ่ายกัมพูชาเสนอให้มีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาร่วมด้วยไปจนถึงวันที่ 26 ธ.ค.
การประชุมระดับเลขาณุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC)ไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี วันแรก จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมาจากเดิมที่นัดหมายประชุมเวลา 16.00 น. โดยมีพลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ฝ่ายไทย ไปรอรับที่ด่านถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี แต่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ข้ามมาประชุม จนกระทั่งนาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ พร้อมชุด เฉพาะกิจนาวิกโยธิน เดินเข้าไปรับคณะเลขาฯ ฝ่ายกัมพูชา จึงเดินข้ามเข้ามาในเวลาประมาณ 16.25 น.
หลังจากนั้น พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว นำคณะพบปะทักทาย นัดแนะ เรื่องการประชุม โดยฝั่งกัมพูชา มีพลตรี แญม โบราเดน หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ GBC กัมพูชา โด ใช้เวลาพบปะกันประมาณ 30 นาที คณะฝ่ายกัมพูชาได้เดินทางกลับเข้าฝั่งกัมพูชาในเวลาประมาณ 17:00 น.
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอว่า การประชุมของคณะเลขาณุการที่จะมีไปถึงวันที่ 26 ธ.ค.นี้จะต้องมีผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ร่วมประชุมด้วย