เขมรเกี่ยง ขอประชุม GBC ที่มาเลเซีย ไทยยืนกรานต้องมาที่จันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ - การประชุม GBC ที่มาเลเซีย เมื่อ 7สิงหาคม 2568
﻿กัมพูชา ขอประชุม GBC ที่มาเลเซีย ขณะที่“ไทย ”ยืนยันต้องประชุมที่ไทยเท่านั้นย้ำแนวทาง แก้ไขปัญด้วยกลไก ทวิภาคี ไม่ประชุมในประเทศที่สาม

วันนี้(23 ธ.ค.) มีรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา ฝ่าย เลขานุการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี)ฝ่ายกัมพูชา ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ให้จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC)วาระพิเศษเพื่อหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

ขณะนี้ฝ่ายไทยาทำหนังสือปฏิเสธตอบกลับไป โดยยืนยันให้มาประชุมที่ อ.บ้านแหลม จ.จันทบุรี เพื่อยืนยันการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี ไม่ประชุมในประเทศที่ 3

