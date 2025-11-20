ฉก.นย.ตราด ไม่สนเขมรสร้างสถานการณ์ให้ AOT ลงพื้นที่กัมพูชาและมีเสียงคล้ายปืน

น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เปิดเผยถึงกรณีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT เดินทางมาลงพื้นที่บ้านทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) รวมถึงกรณีมีเสียงคล้ายปืนและอ้างว่ามาจากฝ่ายไทยว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาจริง ในส่วนของเสียงปืน ซึ่งนั่นเป็นเพียงเสียงประทัดเพียง 1 นัด ส่วนจะเป็นคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT จริงหรือไม่นั้น ไม่ยืนยัน แต่ตั้งข้อสงสัยว่า ใช้ AOT จริง มาสร้างสถานการณ์ หรืออาจให้ทหารกัมพูชาแต่งกายคล้ายคณะ AOT เพื่อสร้างสถานการณ์ก็ได้ ส่วนการประท้วงนั้น ไม่จำเป็น เพราะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เฉย ๆ กับเรื่องนี้