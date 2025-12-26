ครม.-สมช.ไฟเขียว "บิ๊กเล็ก" เซ็นหยุดยิงพรุ่งนี้ ประเมินครบ 72 ชม.ค่อยเดินหน้าปฏิญญา-ปล่อยเชลย เผยกองทัพบรรลุเป้าหมายแล้ว

“อนุทิน” เผย วงประชุม สมช.-ครม.ส่ง "บิ๊กเล็ก" ลงนามไทย-กัมพูชาหยุดยิง ชี้ครบ 72 ชม.หากไม่รุกราน พร้อมเดินหน้าปฏิญญาเดิม-ปล่อยทหารเขมรที่ถูกควบคุม ลั่นวันนี้กองทัพบรรลุเป้าหมายประกาศบูรณภาพแห่งดินแดนแล้ว หวังลงนามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ประชาชนได้กลับบ้านทัน ปี ใหม่
วันนี้(26 ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.10 น. ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสมช. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากนั้นเวลา 17.15 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า การประชุมวันนี้นอกจากประชุม สมช.แล้ว ยังเป็นการประชุม คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 ของพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน โดยที่ประชุมมีมติให้รมว.กลาโหมไปร่วมประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี) กับรมว.กลาโหมกัมพูชา วันที่ 27 ธ.ค. ที่จ.จันทบุรี ซึ่งจะยังคงอยู่ในกรอบของปฏิญญาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใน 4 ข้อหลัก ถ้ารมว.กลาโหม ตกลงกันที่ทำให้ยอมรับกันได้ ส่วนที่จะลงนามก็จะอยู่ ซึ่งจะเรียกอะไรไม่สำคัญ แต่ความสำคัญคือต้องไม่รุกรานยั่วยุและลดความเป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งพล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะเลขา จีบีซี ได้หารือมาสองวันแล้ว และได้รายงานให้ทราบถึงแนวโน้มที่ดี ถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านว่าก็น่าจะหาข้อยุติที่ดี ที่ทำให้ประเทศไทยยังดำรงอธิปไตยและสถาปนาบูรภาพแห่งดินแดงตามจุดที่เป็นเป้าหมาย ที่กองทัพกำหนดไว้ได้
เมื่อถามว่าข้อตกลงหยุดยิง 72 ชั่วโมงเรารับได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อกำหนดที่ประเทศไทยขอให้เขายอมรับ และถ้าทำได้เราก็จะพิจารณาปล่อยทหารที่เราควบคุมไว้ เมื่อถามว่ามีคนตั้งคำถามว่าไว้ใจกัมพูชาได้มากแค่ไหน นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีความพร้อม ถ้าจะไปบอกคุณต้องรักษาสัญญาเราทำมากี่รอบแล้ว แต่ในวันนี้เราต้องถามว่าประเทศไทยได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในเบื้องต้นแล้วหรือยัง ซึ่งกองทัพได้รายงานว่าบรรลุเป้าหมายการประกาศบูรณภาพแห่งดินแดนแล้ว เมื่อเราควบคุมดินแดนต่างๆ ของเราได้ก็สามารถที่คุยกับเขาได้ และสิ่งที่ร่างมาครั้งนี้ตนได้สอบถามว่ากัมพูชาเห็นและยอมรับแล้วใช่หรือไม่ก็ได้รับรายงานว่านี้คือของล่าสุดที่เพิ่งออกมาเห็นตรงกันแล้วก็นับจากวันนี้
เมื่อถามว่า นายฮุนมาเนต นายกฯกัมพูชา โอเคในร่างที่จะลงนามนี้แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้ถือเป็นการพูดคุยในระดับตัวแทนรัฐบาล ไม่ทราบว่ากัมพูชาได้รับความเห็นชอบบนี้จากไหน แต่ถ้ามีการลงนามโดยตัวแทนรัฐบาลในวันที่ 27 ธ.ค. ไว้ใจไทยได้แน่นอนว่ารักษาข้อตกลงเสมอ และขอให้การลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามครั้งสุดท้าย จะได้เกิดสันติภาพในพื้นที่ประชาชนจะได้กลับบ้านทันปีใหม่
เมื่อถามว่าระหว่าง 72 ชม.ที่หยุดยิงหากมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีก นายอนุทิน กล่าวว่า กองทัพต้องรักษาอธิปไตย เรื่องการเจรจาก็ต้องเจรจา หากการเจรจามีข้อตกลงมันก็มีไทม์ไลของมันอยู่ ที่ผ่านมาเมื่อลงนามแล้วหยุดยิงหลังจากนั้น 6 ชั่วโมงตนไม่ยอม ครั้งนี้หากลงนามแล้วก็ต้องหยุดยิง ณ เวลานั้นต่างคนต่างฝ่ายต้องหันไปสั่งการว่าให้ดำเนินการตามนั้นเราก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อน เมื่อถามว่าเราเชื่อใจกัมพูชาได้หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายฮุน มาเนต บ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ตั้งแต่มีเหตุระลอกล่าสุดยังไม่ได้คุย เพราะผมไม่ยอมคุยแล้ว เนื่องจากคุยแล้วไม่เห็นอย่างที่พูด ผมคุยล่าสุดตอนที่เราเซ็นปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ วันที่ 26 ต.ค. ก็พยายามพูดคุยกันว่าจะไปทำให้ทุกอย่างให้เป็นไปตามปฏิญญา แต่พอมันเกิดเบรกขึ้นมาเราก็ต้องมาว่ากันใหม่ ตัวผมไม่ได้คุยแต่มีคณะกรรมการจีบีซีและเจบีซีพูดคุยอยู่”
เมื่อถามว่าระยะเวลา 72 ชั่วโมง หากมีการยิงมาจากกัมพูชา เราตอบโต้ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แน่นอนเราใช้กฎแห่งการปะทะเป็นกติกาที่เราต้องดำเนินการฉะนั้นมันยังมีกลไกที่ยังทำให้เราสามารถรักษาธิปไตยและปกป้องดินแดนของเราได้อย่างเต็มที่ประชาชนไม่ต้องกังวล