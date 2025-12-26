นายกฯขอฟังผล GBC ก่อนถกสมช. ฉุนสื่อถามถอนกำลังที่ยึด ลั่นสถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนของเราก็ต้องเป็นของเรา

"อนุทิน" ขอรอฟังผลเจรจา GBC ก่อนนำเข้าที่ประชุมสมช. วันนี้ ฉุนสื่อถามต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่ยึดได้หรือไม่ ลั่นไทยกำลังสถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดน บอกอะไรเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรา
วันนี้ (26ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.55 น. ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(จีบีซี) ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีพล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ จีบีซีฝ่ายไทย กำลังเจรจาอยู่ ซึ่ง เรียนกลับมาว่า หากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสมช. เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถไปร่วมลงนามได้
เมื่อถามว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่ เพราะทางกัมพูชาต้องการจะให้เข้าไปสู่ข้อตกลงเดิมในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ นายอนุทิน กล่าวว่า ข้อตกลงปฏิญาณกัวลาลัมเปอร์ไม่มีอะไรที่เสียหาย เช่น การถอนทหาร ถอนจุดไหน ถอนอย่างไร ก็ได้ให้นโยบายไปว่า ฝ่ายไทยไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ แต่ไทยถูกยิงเข้ามาตลอด เพราะฉะนั้นการถอน การหยุด ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดูว่า กัมพูชาถอนไปสักพักหนึ่ง ไทยก็จะถอน
เมื่อถามต่อว่าหากยึดตามข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ฝ่ายไทยต้องมีการถอนกำลังมาสู่พื้นที่ที่เรายึดได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีตรงไหนที่มีการเขียนแบบนั้น เราไม่ได้ยึด แต่เราสถาปนาความมั่นคงและอธิปไตย สถาปนาบูรณภาพแห่งแผ่นดินบนพื้นที่ของเรา พร้อมบอกว่า สื่อจะถามแบบนี้ไม่ได้ ถามแบบนี้ประชาชนเข้าใจผิดทั้งหมดเลย แล้วจะทำให้การเจรจาลำบาก อะไรเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรา
เมื่อถามอีกว่าการในช่วงประชุมจีบีซีกัมพูชาก็ยังมีการเข้ามาวางทุ่นระเบิดบริเวณประสาทตาควา ยที่ไทยสถาปนาพื้นที่แล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า กัมพูชาวางไว้นานแล้ว มันถึงอยู่ในข้อ 2 ของข้อตกลงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ที่จะต้องมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขออย่าไปย้ำเพราะเราไม่ต้องการเสียพื้นที่แม้แต่นิ้วเดียว อย่าว่าแต่ขาเลย นี่คือสิ่งที่เราแสดงความเป็นประเทศไทยอยู่ ไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำ