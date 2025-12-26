เจรจาระดับเลขา GBC จบแล้ว เสนอหยุดยิง 27 ธ.ค.หลังจากนั้นติดตามผล 72 ชม.ฝ่ายไทยชง สมช.ไฟเขียวหรือไม่

วงถกฝ่ายเลขา GBC ไทย-กัมพูชา จบแล้ว ได้ร่างแก้ไขข้อตกลงฉบับที่ 6 ยังไม่เปิดเนื้อหา เบื้องต้นเสนอลงนามหยุดยิง 27 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นติดตามผล 72 ชม. รอ สมช.ไฟเขียว หรือไม่
วันที่ 26 ธ.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) จัดขึ้นเป็นวันที่ 3 เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด
โดยฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทีพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย
ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ต.แญม โบราเดน ในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการจีบีซีฝ่ายกัมพูชา
โดยการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อประมาณ 13.00 น. โดยทางฝ่ายกัมพูชาได้นําร่างแก้ไขข้อตกลงซึ่งมีการแก้ไขกันไปมา จนได้ฉบับที่ 6 มาเสนอให้กับฝ่ายไทยก่อนเดินทางกลับไป ส่วนฝ่ายไทยจะนําข้อเสนอดังกล่าวส่งมาให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม
สําหรับเนื้อหาสาระในร่างแก้ไขข้อตกลงฉบับที่ 6 ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ โดยรอที่ประชุม สมช.อนุมัติ
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รอรับการลงนามระหว่าง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และ พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รมว.กลาโหมกัมพูชา ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้
ในขณะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะเปลี่ยนสถานที่การแถลงข่าว ไปยังสถานที่จัดประชุม จ.จันทบุรี เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงนามหยุดยิงจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.และติดตามผล 72 ชั่วโมง ภายหลังกัมพูชาได้ประกาศหยุดยิงก่อน ในที่ประชุม รมว.ต่างประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา