ด่วน! ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 รวมเป็น 4 นาย เหตุเขมรยิง BM21 ใส่บ้านหนองจาน

เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย จากเหตุทหารกัมพูชายิงจรวด BM21 ใส่พื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว คือ พลทหาร นิธิกร สมทุม อายุ 21 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลำคอ นับเป็นทหารไทยรายที่ 4 ที่พลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนี้ และเป็นวีรชนลำดับที่ 27 นับจากเกิดการสู้รบกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.เป็นต้นมา
สำหรับเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM21 เข้ามายังพื้นที่บ้านหนองจาน ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ หลายนาย ดังนี้
เสียชีวิต 3 นาย ได้แก่
1. จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี ดำ อายุ 36 ปี
-สะเก็ดเข้าปอดและต้นขา เสียเลือดมาก
เสียชีวิตที่ ร.พ.โคกสูง
2.พลทหาร ปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ ดำ อายุ 19 ปี
-เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
3. พลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม ดำ อายุ 22 ปี
-เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
4.พลทหาร นิธิกร สมทุม อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.อนันต์ จ.ลพบุรี
-โดนสะเก็ดระเบิดที่คอ เสียชีวิตในเวลาต่อมา
บาดเจ็บปานกลาง 1 นาย
พลทหาร ณัฐวุฒิ เกียนมะเริง เหลือง อายุ 21 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-โดนสะเก็ดระเบิด
บาดเจ็บเล็กน้อย 11 นาย ได้แก่
จ.ส.อ.ประจักษ์ วิเศษรัตน์ เขียว อายุ 41 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-หูอื้อ
จ.ส.อ.เจษฏา มงคล เขียว อายุ 35 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-หูอื้อ
พลทหาร เอกมงคล แสงดี เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-สะเก็ดขาซ้าย
พลทหาร สุรภัทร สุทธิ์บุตร เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิด
พลทหาร เทวัญ บุญเหมาะ เขียว อายุ 21 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-โดนสะเก็ดที่มือข้างซ้าย
พลทหาร นิทัศน์ ทองอยู่ เขียว อายุ 21ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิด
พลทหาร อนุพงษ์ อุดหนุน เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิด
พลทหาร นันทวัน พันธ์แก่น เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิด
พลทหาร ธนพล ส่งเสริม เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิดหัวแตก
พลทหาร ภานุพงศ์ สรนิกร เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิด
พลทหาร เกียรติศักดิ์ แก้วคำ เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดระเบิดที่ตาขวา