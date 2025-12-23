เขมรยังหวังยึดคืน ยิงปืนใหญ่จากเนิน 281 ใส่ภูมะเขือ ไทยยิงตอบโต้ตัดเส้นทางลำเลียงพล-อาวุธ

เขมรยังหวังยึดคืน ยิงปืนใหญ่จากเนิน 281 ใส่ภูมะเขือ พร้อมยิงจรวด BM21 หลายระลอก ตกพื้นที่ชุมชนบ้านภูมิซรอล ฝ่ายไทยยิงปืนใหญ่-ปืน ค.ทำลายเส้นทางลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ในช่วงเช้าว่า บริเวณผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธ ปืนใหญ่ จากเนิน 281 เข้าสู่พื้นที่ภูมะเขือ
ตรวจพบรถบรรทุก 2 คันเคลื่อนที่จากบ้านโกมุย รวมถึงมีการยิงปืนใหญ่และ จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยหลายระลอก กระสุนบางส่วนตกในพื้นที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงไชย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ขณะที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่และ ปืน ค. ยิงตอบโต้บริเวณผามออีแดงและช่องคานม้า เพื่อทำลายเส้นทางลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา
ในพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน ไทยตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา บินจากภูมะเขือไปยังผามออีแดง เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ของฝ่ายไทย