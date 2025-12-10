แจ้งเขมรอพยพด่วน! ไทยเตรียมระเบิดสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” หลังพบเป็นเส้นทางลำเลียงปืนใหญ่ทหารกัมพูชา

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดแจ้งชาวเขมรที่อยู่ใกล้สะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” อพยพออกภายใน 3 ชม. หลังพบทหารกัมพูชาใช้เป็นเส้นทางลำเลียงปืนใหญ่สนาม จึงจำเป็นต้องทำลาย
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 10 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะปืนใหญ่สนามที่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยไทย เพื่อเป็นการตัดการส่งกำลังบำรุงและการเสริมกำลังของกัมพูชา ทาง กปช.จต.จำเป็นต้องทำการทำลายสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ เพื่อตัดเส้นทางการบำรุง
โดยขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” อพยพออกจากบริเวณสะพานภายใน 3 ชั่วโมง และต้องออกจากบริเวณสะพานเกินรัศมี 1.5 กิโลเมตร