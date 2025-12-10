กปช.จต.เปิดยุทธการ “ตราดปราบปรปักษ์” ระดมกำลังรบทุกมิติ ใช้เรือหลวงเทพา ยึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ ‘บ้านสามหลัง’ ได้แล้ว 80%

กปช.จต. เปิดยุทธการ “ตราดปราบปรปักษ์” ระดมกำลังรบทุกมิติ ใช้เรือหลวงเทพา ลั่นปืนใหญ่สนับสนุนภาคพื้นดิน ยึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ ‘บ้านสามหลัง’ ได้แล้ว 80%
รายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดย จึงได้เปิดยุทธการ "ตราดปราบปรปักษ์" ได้สนธิกำลังรบในทุกมิติทั้ง น้ำ-ฟ้า-ฝั่ง ในการดูแลรักษาอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทย
โดยเรือหลวงเทพา ได้เข้าพื้นที่ปฏิบัติการทันที ในการดำเนินการตรวจการและลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง กำลังพลทุกนายถูกยกระดับให้สู่สภาวะการณ์พร้อมรบ อาวุธประจำเรือทุกชนิดถูกเตรียมพร้อมเต็มกำลัง พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทันที
โดยในวันนี้ (9 ธ.ค.) เรือหลวงเทพา ได้ให้การสนับสนุนการยิงฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือ สนับสนุนกำลังทางบก เพื่อยึดพื้นที่ ‘บ้านสามหลัง’ ที่ บ.หนองรี ฝ่ายไทยทำลาย ฐานที่มั่นกัมพูชาไปแล้ว 80 % โดยกำลังจากนาวิกโยธิน จะกระทั้งเผาทำลายบ้่นทั้งสามหลังได้ รวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุทโธปกรณ์และอมภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยเช่นกัน
โดยยังอยู่ในขั้นตอนการเข้ายึดพื้นที่ แต่ เนื่องจากฝ่ายกัมพูชา ได้ขุดบังเกอร์และคูเลต เป็นที่หลบกำบัง ก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่ ตอบโต้กำลังของฝ่ายไทย ทำให้กำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ