โรบินสันไลฟ์สไตล์ ต้อนรับวันเด็ก “คิดส์เฟส สุขสันต์วันเด็ก” ลดกว่า 50% พร้อมกิน-เล่น-รับของขวัญฟรี 6-15 ม.ค. 69

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ต้อนรับวันเด็กกับแคมเปญ “คิดส์เฟส สุขสันต์วันเด็ก”ไอเทมคุณหนู ลดทั้งศูนย์การค้าฯ กว่า 50% พร้อมกิน-เล่น และรับของขวัญฟรี 6 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลวันเด็กปี 2569 ด้วยแคมเปญสุดพิเศษ “คิดส์เฟส สุขสันต์วันเด็ก” ที่พร้อมเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ ได้สนุกสนานและสร้างโมเมนต์สุดประทับใจกันได้ทั้งครอบครัว ในฐานะ Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นในการตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ในเทศกาลวันเด็กปีนี้ ศูนย์การค้าฯ ต่อยอดจินตนาการกับกิจกรรมสุดเฟรช ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 69 – 15 ม.ค. 69 ทั้งกิจกรรมสุดเฟรชเปิดโหมดความสนุก การแสดงสุดสร้างสรรค์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีตลอดทั้งงานและส่งต่อโปรโมชันสุดคุ้มรับวันเด็กสุดเซอร์ไพรส์กับส่วนลดไอเทมคุณหนู ทั้งศูนย์การค้าฯ ลดสูงสุด 50% พร้อมรับฟรีของขวัญ มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อกิน-ช้อป 300 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีดีลพิเศษ ลดสูงสุด 70% ทั้งศูนย์การค้าฯ และห้างฯ ในแบรนด์และสินค้าที่ร่วมรายการ โดยน้องๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ วันที่ 6 ม.ค. 69 – 15 ม.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
ขอเชิญชวนทุกครอบครัวมาปลุกพลังจินตนาการแห่งความสร้างสรรค์ของน้องๆ ไปกับโปรโมชั่น ส่วนลด และกิจกรรมในเทศกาล โรบินสันล์ไลฟ์สไตล์ “คิดส์เฟส สุขสันต์วันเด็ก” ได้แก่
•เปิดโหมดความสนุกกับกิจกรรมสุดเฟรช ตื่นตาไปกับดินแดนมหัศจรรย์เอาใจคุณหนูๆ ปล่อยพลังสร้างสรรค์สุดขีดไปกับสวนสนุก สุดหรรษา วันที่ 6 ม.ค. 69 – 15 ม.ค. 69, พบกับการแสดงสุดพิเศษ ร้อง เล่น เต้น โชว์จากคุณหนูๆ กับกิจกรรมคิดส์โชว์ สุดคิวต์ วันที่ 10 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69 และเพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ กิจกรรมเวิร์คชอป, ทรูปมาสคอตโบโซ่ และรับฟรีขนมป็อปคอร์นและสายไหม ตลอดงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา
•โปรคุ้มรับวันเด็ก พบกับสินค้าและเมนูเด็ก ลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 50 % วันที่ 10 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69
•รับฟรี ของขวัญมูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อกิน-ช้อป 300 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์ในการเลือกของขวัญ
•พร้อมช้อปสินค้าโดนใจคุณหนู รับส่วนลดสูงสุด 70% จากร้านค้าชั้นนำ ภายในศูนย์การค้าฯ และห้างฯ อาทิ Robinson Department Store, Tops, Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate, FoodPark, Sunday Playland, MK, Yayoi, คัตสึยะ, Snack Jack, The Pizza Company, Sizzler, Bonchon, Swensens’s, Mister Donut, Auntie Anne’s, Uniqlo, Let’s Play, Joyliday, My Little Club by Robinson, imoo, และ City Toys เป็นต้น
มาร่วมเติมเต็มโลกแห่งจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ ในเทศกาลวันเด็กปีนี้ ไปกับแคมเปญโรบินสันล์ไลฟ์สไตล์ “คิดส์เฟส สุขสันต์วันเด็ก ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 69 – 15 ม.ค. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)
