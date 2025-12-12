โรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ ชวนมันส์ส่งท้ายปี! วันที่ 5 – 31 ธ.ค. 68

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็น การเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ความสุขในทุกวันและทุกโอกาส โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย พร้อมชวนทุกคนมามันส์แบบครบทุกฟีลในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ อัดแน่นความบันเทิงกว่า 20 โชว์ทั่วประเทศ จัดเต็มความสนุกแบบ Non-stop ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตหลากหลายแนว
ครบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายอินดี้ สายหวาน สายมันส์ หรือสายแดนซ์ พร้อมไลน์อัปศิลปินชื่อดังทั่วประเทศ ที่จะมาระเบิดพลังความบันเทิงตลอดเดือน เสิร์ฟความสุขให้ทุกคนได้เพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องในทุกสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ
เตรียมสนุกให้สุดกับคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนว ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมามอบสีสันความบันเทิงที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้ ได้แก่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี ในงาน Indy Music Fest
5 ธ.ค. 68เปิดความมันส์เดือนไปกับ “กิตแอม” ศิลปินเสียงทรงพลัง กับสไตล์อินดี้ป๊อปอบอุ่น
6 ธ.ค. 68 สนุกแบบม่วนหลาย! ไปกับ “ลำไย ไหทองคำ” ลูกทุ่งโมเดิร์นสุดคึกคัก จังหวะมันส์ ฟังง่าย เต้นตามได้ทุกช่วง ฮิตโดนใจสายลูกทุ่ง
7 ธ.ค. 68 ต่อด้วย “เม้ก อภิสิทธิ์” อินดี้ฟีลละมุน เสียงเท่มีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความอบอุ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ในงาน เทศกาลปิ้งย่าง
16 ธ.ค. 68ค่ำคืนแห่งบทเพลงเพื่อชีวิตกับ “พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ” ตำนานเสียงจริง ถ่ายทอดอารมณ์เพลงลึกซึ้งกินใจ
17 ธ.ค. 68ดำดิ่งไปกับ “มนัสวีร์” วงดนตรีแนว โฟล์คร็อค ที่มีเอกลักษณ์ด้วยเนื้อหาเพลงเศร้า ซึ้ง ประทับใจ
18 ธ.ค. 68เต็มที่กับความสนุกแบบลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่กำลังมาแรง กับ “บุ๊ค ศุภกาญจน์” เจ้าของเพลงติดหูมากมาย ซึ่งผสมผสานดนตรีลูกทุ่งกับเพื่อชีวิตเข้ากันอย่างลงตัว
19 ธ.ค. 68ละมุนหัวใจกับ “ดิว อรุณพงศ์” ป๊อปอบอุ่น ถ่ายทอดเพลงช้าสไตล์ Easy Listening ชวนเคลิ้มทุกโน้ต
20 ธ.ค. 68ปิดท้ายด้วยดีว่าสาว กับ “ปราง ปรางทิพย์” กับสไตล์เพลงลูกทุ่งฟิวชั่นด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
24 ธ.ค. 68ระเบิดความมันส์แบบตำนานไปกับคอนเสิร์ต “คาราบาว” ร็อกเพื่อชีวิตพลังล้น พร้อมเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ทั้งงาน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน ในงาน Winter Fun Town
20 ธ.ค. 68ซึ้งกินใจไปกับ “จิ๋ว สกุณชัย” สัมผัสน้ำเสียงคนซื่อ ที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้ง
21 ธ.ค. 68สนุกกันต่อด้วย “เต๋า ภูศิลป์” เจ้าของเพลงดังอย่าง "ก้อนขี้ฟ้า", "ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา", "อ้อมกอดเขมราฐ" และเพลงที่ผสมผสานกลิ่นอายอีสานสมัยใหม่กับดนตรีร่วมสมัย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ในงาน Foodfest 3
19 ธ.ค. 68ปลุกพลังสายฮิปฮอปกับ “URBOY TJ” จังหวะฮิปฮอป-อาร์แอนด์บีสุดเท่ เจ้าของเพลงดังเพียบ
20 ธ.ค. 68สายอินดี้ต้องโดน! กับ “LITTLE JOHN สามานย์” ซาวด์อินดี้ดาร์กจัดจ้าน เท่สะดุดหู
21 ธ.ค. 68มันส์ต่อกับ “DR.FUU” กับป็อปร็อก และ อินดี้ร็อก กับเพลงที่มีทำนองติดหู เนื้อหาตรงไปตรงมา และสไตล์การร้องที่น่ารัก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ในงาน เคาท์ดาวน์ 2026
26 ธ.ค. 68ค่ำคืนสุดมันส์กับ “LHAM SOMPHOL” ศิลปินฝีมือจัดจ้าน ทั้งเสียงร้องและแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์
27 ธ.ค. 68ปล่อยพลังไปกับ “SARAN” แรปเปอร์รุ่นใหม่สไตล์ดุดัน เล่าเรื่องที่เข้มข้น จังหวะคม การันตีความมันส์
28 ธ.ค. 68ร็อกให้สุดกับ “ลาบานูน” วงร็อกขวัญใจคนไทย เพลงฮิตเยอะและเวทีสุดมันส์
29 ธ.ค. 68ระเบิดพลังความมันส์กับ “ดา (DA)” ร็อกดีว่าเสียงทรงพลัง เจ้าของซาวด์ร็อก-ป๊อปเร้าใจ เจ้าของเพลงฮิตมากมาย และต่อด้วยความละมุนจาก “มนัสวีร์” แนวลูกทุ่งอินดี้เสียงหวาน ถ่ายทอดเพลงเศร้าและเพลงรักได้กินใจสุด ๆ
30 ธ.ค. 68สนุกสะใจไปกับ “ไททศมิตร” กับดนตรีร็อกและอินดี้เพื่อชีวิต ที่มีสไตล์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและดนตรีที่หลากหลาย สะท้อนชีวิตผู้คนได้อย่างถึงแก่น
31 ธ.ค. 68ส่งท้ายปีอย่างมันส์สุดสำหรับคืนเคาท์ดาวน์กับ “LITTLE JOHN” วงดนตรีร็อกน้องใหม่ พลังเต็ม ซาวด์สนุก และ “NAP THE NAP” ศิลปินแนวร็อกและอัลเทอร์เนทีฟร็อก ที่ผสมผสานความหนักหน่วงและดนตรีที่มีกลิ่นอายใหม่ๆ เข้ากับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์
นอกจากความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังชวนลูกค้ามาเพลิดเพลินกับบรรยากาศการช้อปปิ้งช่วงปลายปีในแบบที่ครบครัน ทั้งกิน - ช้อป - เที่ยว มอบความคุ้มค่าจัดเต็มกับโปรโมชันลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุดถึง 80% พร้อมลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ตลอดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 ในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าทั้งครอบครัวได้เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างคุ้มค่าและประทับใจที่สุด
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุขส่งท้ายปีแบบครบทุกมิติ และเต็มพลังความมันส์ไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง สร้างโมเมนต์ความสนุกและความสุขไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: RobinsonLifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)
#โรบินสันไลฟ์สไตล์ #RobinsonLifestyle