ด่วน! ขาที่ 9 ทหารช่างเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ขณะเคลียร์พื้นที่ปราสาทตาควาย เจ็บสาหัสที่ขา 1 นาย แน่นหน้าอกหูอื้อ 1 นาย

ชุดทหารช่าง สังกัด พัน.5.22 เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ขณะเคลียร์พื้นที่ปราสาทตาควาย ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาข้างซ้าย 1 นาย แน่นหน้าอกและหูอื้ขากแรงอัด 1 นาย ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.บริเวณใกล้เคียง
มีรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 25 ธ.ค. 2568 มีกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด ทราบชื่อ ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง สังกัด ช.6 ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควาย ขณะปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้าย
หลังเกิดเหตุ หน่วยได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาโดยทันที ขณะที่พื้นที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติมแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์ และประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งส.อ.นิติธรรม เป็นรายที่ 9 ที่เป็นเหยื่อมุ่นระเบิดที่กัมมพูชาได้ลอบวางไว้
ต่อมา กองทัพภาคที่ 2 รายงานเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณปราสาทตาควาย ซึ่งฝ่ายเราได้เข้ายึดพื้นที่ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสริมความมันคง ณ ที่หมาย, ทำการกวาดล้างและตรวจค้นทุ่นระเบิดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยในเวลา 14.25 น. ชุดทหารช่าง สังกัด พัน.5.22 ได้ทำการกวาดล้างท่นระเบิดบริเวณรอบปราสาท ขณะที่ชุดปฏิบัติการกำลังตรวจค้น ได้เกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 นาย ดังนี้
1. ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง
ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย
2. จ.ส.อ.อำนาจ ทัศสมบัติ
มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ จากแรงอัด
โดยชุดเสนารักษ์ได้ทำการปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง