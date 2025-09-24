MEA จ่ายกระแสไฟกลับคืน รพ.วชิรพยาบาล - พื้นที่โดยรอบเรียบร้อยครบทุกจุดแล้ว

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ MEA ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุ MEA ได้เร่งจัดทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 10 ต้น และอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าเสียหายจากถนนทรุดตัว
ทั้งนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และพื้นที่โดยรอบได้เรียบร้อยแล้วครบทุกจุด
