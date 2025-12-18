ผู้แทน กองทัพเรือ เยี่ยมผู้อพยพในพื้นที่ จ.ตราด ยันสถานการณ์ดีขึ้นแต่ขอเวลาเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยก่อน

ตราด- ผู้แทน กองทัพเรือ นำข้าวสาร 2ตันและสิ่งของต่างๆเยี่ยมผู้อพยพในพื้นที่ จ.ตราด ยืนยันสถานการณ์แนวชายแดนดีขึ้น แต่ขอเวลาเคลียร์พื้นที่ปลอดภัย ขณะชาวบ้านบอกดีใจทหารทวงคืนบ้าน 3 หลังได้สำเร็จ และไม่เครียดที่ต้องมาอยู่ศูนย์อพยพเหตุ จนท.ดูแลดี
เมื่อเวลา10.00 น.วันนี้ (18 ธ.ค.) พล.ร.ต.เติมชัย มงคล ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ผอ.ศปชด.)กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปมอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน เครื่องดื่ม และอาหารแห้ง ที่กองทัพเรือและภาคเอกชน ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปสนับสนุนศูนย์พักพิงใน จ.ตราด จำนวน 22 แห่ง ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด
โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ
ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงอำเภอเมืองตราด เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้อพยพและให้กำลัง พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ว่าขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
แต่สาเหตุที่ยังไม่สามารถปล่อยให้ชาวบ้านกลับเข้าพื้นที่ได้ในทันที เนื่องจากต้องรอให้กำลังทหารนาวิกโยธินและกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวรบ เข้าทำการเคลียร์พื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเสียก่อน ป้องกันอันตรายที่อาจหลงเหลืออยู่
โดยขอให้ประชาชนอดทนรออีกเพียงไม่นาน เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว จะดำเนินการส่งทุกคนกลับบ้านทันที ทั้งนี้กองทัพ เข้าใจในความลำบากของประชาชนและจะเร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
ด้าน นายอภินันท์ พ่วงกระสิทธุ์ ชาวบ้านแหลมกลัด เผยว่าตนเองและครอบครัวต้องจากบ้านมาเข้าสู่หน่วยพักพิงเป็นเวลา 10 วันแล้ว และแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้การดูแลเรื่องอาหารการกินและการเป็นอยู่เป็นอย่างดีมากจนไม่เคยขาดแคลน แต่ก็ยอมรับว่ามีความเครียดและรู้สึกไม่เป็นอิสระเท่ากับการอยู่บ้านตัวเอง
" ส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่ทราบข่าวว่าทหารสามารถยึดพื้นที่คืนและนำธงไทยไปปักไว้ได้สำเร็จ ทำให้เกิดความอุ่นใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์มากขึ้น แต่ก็อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้จบลงอย่างถาวรเสียที เพราะที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามมักมีการล่วงละเมิดเขตแดนอยู่บ่อยครั้ง จนประชาชนรู้สึกเอือมระอาและอยากให้ทหารจัดการปัญหาให้เด็ดขาด" ชาวบ้านตราด กล่าว