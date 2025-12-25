“ว้าว” ส่งท้ายปี Waiwai Wow จัดแคมเปญ ‘Waiwai Wow Make a WOW Wish’ ชวนทุกคนครีเอทความว้าว พร้อมปักธงเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในปีหน้า และลุ้นของรางวัลสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบสุดว้าวโดย “บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด” ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว ว้าว” จัดแคมเปญ “Waiwai Wow Make a WOW Wish” เติมสีสันเทศกาลแห่งความสุขช่วงสิ้นปี ชวนทุกคนร่วมสนุกเขียนการ์ดคำอธิษฐานขอพร และตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ ผ่านกิจกรรม ‘Waiwai Wow Make a WOW Wish’ ให้ทุกคนได้ร่วมกัน Enjoy ทั้งแบบ Online และ On-ground ณ ใจกลางสยามสแควร์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลและของพรีเมียมสุดว้าว รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดกล่าวว่า “ไวไว ว้าว อยากเป็นพื้นที่ในการส่งมอบความสุขและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่วงเวลาท้ายปีของทุกคนพิเศษ ผ่านแคมเปญ “Make a WOW Wish” มาตั้งเป้าหมายในชีวิต เขียนการ์ดขอพร ทิ้งท้ายปีเก่า เริ่มต้นปีใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีไปพร้อมๆ กัน
แคมเปญ “Waiwai Wow Make a WOW Wish” แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ทั้งในรูปแบบ Online และ On-ground เปิดพื้นที่ความว้าว ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี โดยกิจกรรมออนไลน์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 “ไวไว ว้าว” เติมสีสันท้ายปีให้ว้าวแบบไม่ซ้ำใคร ชวนทุกคนร่วมสนุกด้วยการครีเอท D.I.Y ต้นคริสต์มาสจาก “ไวไว ว้าว” ทั้ง 2 รสชาติ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกติกาการร่วมสนุกได้ง่ายๆ ได้ที่ Facebook Fanpage : Waiwai งานนี้มีลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
ขณะที่กิจกรรมรูปแบบ On-ground เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 นั้น “ไวไว ว้าว” ยกความว้าวไปเสิร์ฟถึงใจกลาง “สยามสแควร์” บริเวณ Walking street ท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักของเทศกาลท้ายปีอย่างคริสต์มาส และ Countdown ที่รายล้อมไปด้วยความสนุก แสง สี เสียง เป็นพื้นที่แห่งการ เฉลิมฉลอง เป็นแลนด์มาร์กแห่งการส่งต่อความสุข ผ่าน 3 กิจกรรมไฮไลต์ที่ทั้งอบอุ่น สนุก และน่าจดจำ
WOW Step :1 ชวนทุกคนมาเขียนการ์ดขอพรหรือตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อต้อนรับความว้าวใหม่ ในปี 2026 ลงบน “WOW Wish Card” ก่อนนำไปแขวนบนต้นคริสต์มาส “ไวไว ว้าว” พร้อมถ่ายภาพเก็บโมเมนต์ว้าวๆ โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #MakeaWOWwish
WOW Step :2 ส่งต่อคำอวยพรและความปรารถนาดีถึงคนพิเศษ ด้วยการเขียนลงบน “WOW Wish Card” ใบที่ 2 ทางไวไวจะทำการส่งต่อความว้าว ไปถึงคนที่คุณอยากส่งต่อถึงประตูบ้าน
WOW Step :3 ลงทะเบียนผ่าน QR Code ร่วมกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์รอลุ้นเป็นผู้โชคดีในการสุ่มจับรางวัลจาก “Waiwai Wow” ภายในงานทันที
ทั้งนี้ นายยศสรัล กล่าวปิดท้ายว่า แคมเปญนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของ “ไวไว ว้าว” ในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พร้อมอยู่ในทุกโมเมนต์ความสุขสำคัญของชีวิต ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ว้าวของทุกคน