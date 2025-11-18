“ควิกแสบ” จัดกิจกรรม Workshop Challenge เฟ้นหาตัวจริง Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2

นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “ควิกแสบ” จัดกิจกรรม Workshop Challenge สุดสนุกและท้าทาย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวด Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 จากทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถ ทั้งการสร้างคอนเทนต์ การฝึกบุคลิกภาพและความมั่นใจ ก่อนเข้าสู่รอบ Final ที่กำลังจะเดือดกว่านี้อีกหลายเท่า โดยมี นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด (ฝ่ายการตลาด) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้