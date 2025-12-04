ควิกแสบ แจกใหญ่ส่งท้ายปี โชคก้อนโต แคมเปญ “อร่อยเต็มคัพ แจกจริงคัพ” มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

กรุงเทพฯ – บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบ ปิดท้ายปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ด้วยแคมเปญส่งเสริมการตลาด “อร่อยเต็มคัพ แจกจริงคัพ” มอบของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,606,800 บาท ให้ผู้บริโภคได้ลุ้นโชคก้อนโต
แคมเปญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคืนกำไรและสร้างความสุขให้ผู้บริโภคของควิกแสบ โดยมอบรางวัลตั้งแต่ AirPods4, iPhone 16 Proไปจนถึงรางวัลใหญ่ที่สุด รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin Standard Range งานแจกรางวัลเต็มไปด้วยบรรยากาศตื่นเต้นและความยินดีของผู้บริโภค
โดย นายกิตติ กั๊วะห้วยขวาง ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 เปิดใจว่า “ตอนที่ทราบว่าผมถูกรางวัล ผมดีใจจนแทบพูดไม่ออก รู้สึกเหมือนได้ของขวัญส่งท้ายปีล่วงหน้าเลยครับ การได้รับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นอกจากจะสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังทำให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนุก ๆ ที่ควิกแสบตั้งใจจัดขึ้นเพื่อผู้บริโภคทุกคน การได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบตัวที่มาร่วมงานด้วยกันก็ยิ่งทำให้ช่วงเวลานี้พิเศษมากขึ้น เป็นความทรงจำที่ผมจะเก็บไว้ตลอดไป”
นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบ กล่าวว่า “แคมเปญ ‘อร่อยเต็มคัพ แจกจริงคัพ’ คือการขอบคุณผู้บริโภคที่สนับสนุนควิกแสบมาตลอดทั้งปี การมอบรางวัลต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบความตื่นเต้นและความสุขให้ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราเชื่อว่าการคืนกำไรสู่ผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ และการได้เห็นรอยยิ้มของผู้บริโภคคือความภูมิใจสูงสุดของทีมงาน”
แคมเปญครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมการขาย แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของควิกแสบในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้ผู้บริโภคทุกคน ปิดท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโชคก้อนโต และสร้างรอยยิ้มให้ผู้บริโภคได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขและความสนุก
“อยากให้ทุกคนคอยติดตาม ควิกแสบกับแคมเปญใหม่ ๆ ในปี 2569 เราจะมีความสนุกและของรางวัลสุดพิเศษมอบให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รับรองว่าคุ้มค่าและน่าตื่นเต้นไม่แพ้ปีนี้แน่นอน” นายยศสรัล กล่าวปิดท้าย