ควิกแสบ เดินเกม “Idol + Entertainment Marketing” พร้อมปูทางสู่แผนธุรกิจปี 2026

“บะหมี่ที่ไม่หยุดอยู่แค่ซองอาหาร แต่กลายเป็นเวทีสร้างฝันให้คนรุ่นใหม่” นี่คือทิศทางใหม่ของ “ควิกแสบ (Quick Zabb)” ที่เดินหน้าแคมเปญ “Quick Zabb Idol Contest 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิด “ต่อยอดความแสบ สู่ความสนุกที่มากกว่ารสชาติ” ใช้พลังของ Music Marketing และ Idol Culture เป็นเครื่องมือสร้าง Brand Experience ที่เข้าถึงหัวใจคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z และ Millennials
•สร้าง Brand Relevance ให้ ควิกแสบ กลายเป็น “แบรนด์ที่อยู่ในวงสนทนาของคนรุ่นใหม่”
•ยกระดับ Brand Experience จากสินค้ารสจัดจ้าน สู่แบรนด์ที่สื่อถึง “ความสนุกและความฝัน”
•ขยายฐานผู้บริโภคใหม่ (New User Acquisition) เพิ่ม penetration ในกลุ่ม Gen Z และวัยทำงานตอนต้น
จาก “บะหมี่รสจัดจ้าน” สู่ “แบรนด์ที่แซ่บในทุกมิติ” ควิกแสบ เดินเกมต่อเนื่องด้วยการนำเวที Quick Zabb Idol Contest มาเป็น “เวทีของคนรุ่นใหม่” ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นทั่วประเทศได้แสดงความสามารถทั้งการร้อง เต้น และการแสดง เพื่อค้นหา “Quick Zabb Idol” ที่สะท้อนคาแรกเตอร์ของแบรนด์ “แสบ สนุก อินเทรนด์ และเป็นตัวของตัวเอง”
โดย นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ควิกแสบ เผยว่า “ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือเป็นตลาด Red Ocean ทุกแบรนด์งัดกลยุทธ์มาสู้และแข่งขันอย่างหนักหน่วง คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ศิลปินดังหรือพรีเซนเตอร์มาเป็นจุดขาย แต่ ควิกแสบ เลือกสร้างไอดอลของเราเอง เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน เราไม่ได้แค่โปรโมตสินค้า แต่สร้าง Community ของคนรุ่นใหม่ที่มี Passion เหมือนกัน
“การจัดการประกวด “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” ถือว่าประสบความสำเร็จมากจาก Season 1 เนื่องจากปีนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี แบรนด์ ควิกแสบ เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถอยู่เยอะ แต่อาจจะยังไม่มีเวทีที่เปิดกว้างมากพอ ซึ่งเวทีของ ควิกแสบ เปิดกว้าง รับทั้งผู้หญิง และ LGBTQ+ รวมทั้งสาวพลัสไซซ์ด้วย ควิกแสบ อยากเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำตามความฝัน เราให้เขา เขาให้เรา เราให้พื้นที่ในการโชว์ความสามารถและโอกาสในการทำงาน ในระยะยาว ควิกแสบ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและครอบครัว”
กลุ่มเป้าหมายหลักของ ควิกแสบ อยู่ที่วัย 16-30 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานตอนต้น ที่ชื่นชอบความจัดจ้าน สนุกกับการแสดงออก และใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ไอดอลที่ผ่านการประกวดจึงกลายเป็น “Brand Ambassador” รุ่นใหม่ ที่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคในภาษาเดียวกัน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพลง และกิจกรรมบนโลกจริง
ควิกแสบ หวังเพิ่ม Brand Engagement ด้วย Idol-driven Marketing ซึ่งในปีที่ผ่านมา Quick Zabb Idol Season 1 สร้างเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในเชิง Awareness และ Engagement โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คนได้กลายเป็น “ไมโครอินฟลูเอนเซอร์” ที่ช่วยขยายการรับรู้แบรนด์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ปีนี้แบรนด์เตรียมต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการผลักดันผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายให้มีผลงานเพลงและซิงเกิลของตนเอง รวมถึงกิจกรรม Mini Concert, Roadshow และ Collaboration กับค่ายเพลง เพื่อเชื่อมโยงกลับมาที่แบรนด์โดยตรง
นายยศสรัล แต้มคงคา กล่าวอีกว่า “ปีแรกเราปูรากฐาน ปีสองคือการต่อยอดให้ไอดอลของเราได้มีเวทีจริง ได้เติบโตพร้อมแบรนด์ และกลายเป็นพลังร่วมที่สร้างคอนเทนต์ให้กับ ควิกแสบ อย่างต่อเนื่อง สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ควิกแสบ จะใช้พลัง “Idol + Entertainment Marketing” เป็นหัวหอกหลักในการกระตุ้นยอดขาย พร้อมเชื่อมโยงสู่แผนธุรกิจปี 2026 โดยเตรียมเปิดตัวสินค้ากลุ่มใหม่ในเซกเมนต์พรีเมียม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาทั้งรสชาติและประสบการณ์ที่แตกต่าง กลยุทธ์นี้จะทำให้แบรนด์มีทั้ง “ยอดขาย–ยอด Awareness–ยอด Engagement” เติบโตไปพร้อมกัน
ควิกแสบ ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียง “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” แต่เป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผ่านเวทีที่ผสานระหว่างอาหาร ดนตรี และความฝัน และเราคือบะหมี่แบรนด์เดียวในตลาดที่สร้างเวทีไอดอลของตัวเอง และทำอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าความแสบคือพลังสร้างสรรค์ที่ผลักดันให้ทุกคนกล้าเป็นตัวเอง”
ซึ่ง Brand Message 2025 “Quick Zabb ไม่หยุดที่ความแสบ แต่แซ่บกว่าด้วยพลังดนตรีและคนรุ่นใหม่” การเดินเกม Idol Contest 2025 คือก้าวสำคัญสู่โรดแมปปี 2026 ที่ Quick Zabb มุ่งสร้าง “Brand Experience” ให้แข็งแรงกว่าการเป็นสินค้า-แต่คือแบรนด์ที่ “อยู่ในใจ” ของคนรุ่นใหม่ทุกครั้งที่คิดถึงคำว่า สนุก–จัดจ้าน–มีสไตล์ “เพราะ ควิกแสบ ไม่ได้แค่ขายบะหมี่ แต่ขายแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าแสบ และกล้าเป็นตัวเอง” นายยศสรัล แต้มคงคา กล่าวสรุปในตอนท้าย