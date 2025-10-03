“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “ควิกแสบ” จุดพลังสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่อีกครั้ง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เวทีการประกวด ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ ได้โชว์ศักยภาพก้าวสู่การเป็นไอดอลพร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ยืนหนึ่งในใจวัยรุ่นไทยเสมอมา
คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า การจัดประกวด “Quick Zabb Idol” เกิดจากแรงบันดาลใจ และความเชื่อมั่นว่า “คนรุ่นใหม่มีพลังและศักยภาพซ่อนอยู่ เพียงต้องการพื้นที่ในการปลดปล่อยตัวตน” พร้อมเสริมว่า “เวทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประกวด แต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ทั้งเพศหญิงและ LGBTQ+ ได้โชว์ศักยภาพในแบบของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “ควิกแสบ” ว่าเราไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่คือ ‘เพื่อนของคนรุ่นใหม่’ ที่อยู่เคียงข้างในทุกความฝัน และทุกสนามจริงของชีวิต”
สำหรับปีนี้ นับเป็นการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดมากกว่าเดิมถึง2เท่าของปีที่แล้วจากทั่วประเทศ แต่ละคนต่างงัดความสามารถออกมาโชว์กันแบบสุดปัง ทั้งการร้อง การเต้น และการสร้างสรรค์โชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ Quick Zabb Idol Contest ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งก้าว ที่จะทำให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคน นำประสบการณ์จากเวทีนี้ไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และไม่ว่าผลการประกวดจะออกมาอย่างไร “ควิกแสบ” ก็พร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนทุกความฝันเสมอ”
โครงการ Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 จึงไม่ใช่เพียงแค่เวทีค้นหาไอดอลรุ่นใหม่ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแบรนด์ “ควิกแสบ” ที่ตอกย้ำกลยุทธ์การสื่อสารในฐานะ “เพื่อนของเด็กรุ่นใหม่วัยแสบ” พร้อมเคียงข้างสนับสนุน และเติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
#ควิกแสบ #ควิกแสบไอดอล #ควิกแสบไอดอลซีซั่น2 #QuickZabb #QuickZabbIdolContest2025 Season2
สามารถติดตามรายละเอียดการประกวด Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 ได้ทาง
📌 Facebook: Quickzabb 📌 TikTok: Quickzabb