xs
xsm
sm
md
lg

“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “ควิกแสบ” จุดพลังสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่อีกครั้ง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เวทีการประกวด ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ ได้โชว์ศักยภาพก้าวสู่การเป็นไอดอลพร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ยืนหนึ่งในใจวัยรุ่นไทยเสมอมา

คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า การจัดประกวด “Quick Zabb Idol” เกิดจากแรงบันดาลใจ และความเชื่อมั่นว่า “คนรุ่นใหม่มีพลังและศักยภาพซ่อนอยู่ เพียงต้องการพื้นที่ในการปลดปล่อยตัวตน” พร้อมเสริมว่า “เวทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประกวด แต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ทั้งเพศหญิงและ LGBTQ+ ได้โชว์ศักยภาพในแบบของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “ควิกแสบ” ว่าเราไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่คือ ‘เพื่อนของคนรุ่นใหม่’ ที่อยู่เคียงข้างในทุกความฝัน และทุกสนามจริงของชีวิต”

สำหรับปีนี้ นับเป็นการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดมากกว่าเดิมถึง2เท่าของปีที่แล้วจากทั่วประเทศ แต่ละคนต่างงัดความสามารถออกมาโชว์กันแบบสุดปัง ทั้งการร้อง การเต้น และการสร้างสรรค์โชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ Quick Zabb Idol Contest ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งก้าว ที่จะทำให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคน นำประสบการณ์จากเวทีนี้ไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และไม่ว่าผลการประกวดจะออกมาอย่างไร “ควิกแสบ” ก็พร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนทุกความฝันเสมอ”

โครงการ Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 จึงไม่ใช่เพียงแค่เวทีค้นหาไอดอลรุ่นใหม่ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแบรนด์ “ควิกแสบ” ที่ตอกย้ำกลยุทธ์การสื่อสารในฐานะ “เพื่อนของเด็กรุ่นใหม่วัยแสบ” พร้อมเคียงข้างสนับสนุน และเติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

#ควิกแสบ #ควิกแสบไอดอล #ควิกแสบไอดอลซีซั่น2 #QuickZabb #QuickZabbIdolContest2025 Season2

สามารถติดตามรายละเอียดการประกวด Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 ได้ทาง
📌 Facebook: Quickzabb 📌 TikTok: Quickzabb











“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง
“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง
“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง
“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง
“ควิกแสบ” จุดไฟฝันของคนรุ่นใหม่ เวที “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” เขย่าวงการแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เฟ้นหาไอดอลรุ่นใหม่ ปลดปล่อยความแซ่บในแบบของตัวเอง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น