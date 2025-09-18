ผบช.ภาค5สั่งด่วนเร่งลากตัวแก๊งวัยรุ่นต่างด้าวมาลงโทษให้ครบ หลังก่อเหตุสุดโหดรุมทำร้ายฟันสาวแขนขาด-เพื่อนเจ็บ

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมสั่งการตำรวจทุกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เปิดปฏิบัติการ “ตามล่าแก๊งทรชน คนอันตราย” หลังแก๊งวัยรุ่นต่างด้าวป่วนเมืองก่อเหตุสุดโหดสะเทือนขวัญ รุมทำร้ายใช้มีดฟันแขนเหยื่อสาวจนแขนขาด และเพื่อนบาดเจ็บ ล่าสุดตามรวบได้แล้ว 5 คน แต่มือมีดหลบหนีออกนอกพื้นที่ กำชับเด็ดขาดเร่งล่าตัวที่เหลือให้ได้ทั้งหมดโดยเร็ว
ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นต่างด้าวก่อเหตุรุมทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีการใช้มีดฟันหญิงวัยรุ่นคนไทย จนข้อแขนขาด และเพื่อนอีก 2 คน ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 16 ก.ย.68 บริเวณหน้าร้านสะดวกซักและร้านสะดวกซื้อ บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง(สายเก่า) ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะมีประมาณ 20 คน และเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมด ซึ่งสามารถติดตามจับกุมตัวได้จำนวนหนึ่งแล้ว พร้อมเร่งติดตามจับกุมตัวส่วนที่เหลือให้ได้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้(18 ก.ย.68) ที่ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) ออกคำสั่งเด็ดขาดให้ตำรวจทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เปิดปฏิบัติการ “ตามล่าแก๊งทรชน คนอันตราย” เพื่อเร่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุสุดสะเทือนขวัญใช้มีดฟันแขนหญิงสาวชาวไทยจนขาด บริเวณถนนสันกำแพง (สายเก่า) อำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้ร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นชาวไทใหญ่ได้ขับรถตระเวนหาเรื่องวัยรุ่นไทยในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนเข้าทำร้ายกลุ่มผู้บาดเจ็บ ทำให้หญิงสาวคนไทยถูกฟันด้วยอาวุธมีดเข้าที่ข้อแขนซ้ายจนขาดกระเด็น ขณะที่เพื่อนอีกสองคนได้รับบาดเจ็บด้วย ซึ่งหลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.กฤตธาพล ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเร่งด่วน ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นในหลายพื้นที่ ทั้ง สภ.แม่ปิง, สภ.ช้างเผือก, สภ.เมือง, สภ.ภูพิงค์ และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มักรวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนเป็นประจำ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเหตุการณ์ได้แล้ว 5 คน ซึ่งเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมด ส่วนผู้ที่ลงมือก่อเหตุใช้มีดฟัน คือ นายหม่อง และ นายท็อป ได้หลบหนีออกจากพื้นที่เชียงใหม่ไปแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังออกหมายจับพร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่าได้กำชับให้ทุกพื้นที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่นรวมกลุ่มก่อเหตุซ้ำซาก และคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับประชาชนในภาคเหนือโดยเร็วที่สุด.