“หนุ่ม กรรชัย” พร้อมพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ โหนกระแส ทางช่อง 3 ร่วมกับ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ LYO นำโดย นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท พร้อมด้วยเครือพันธมิตรภาคธุรกิจชั้นนำ ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
การสนับสนุนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายแบรนด์ อาทิ M-150, Dutch Mill, NESCAFÉ, SALZ, เบลล์ เครื่องดื่มรังนก, ยาอมกำกิกเผี่ยง, ข้าวเกรียบ PR BigBag, ขนมปังเลอแปง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวและควิกแสบ, AJINOMOTO, รองเท้า VING และ เครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ที่ร่วมจัดเตรียมสินค้าและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งยังคงเผชิญกับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสิ่งของที่สนับสนุนทั้งหมดได้ถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกระจายเข้าชุมชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคสนามให้สามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดย “หนุ่ม กรรชัย” กล่าวว่า “สำหรับสิ่งของต่างๆ เราจะส่งไปให้ผู้ประสบอุทกภัย เราขอเป็นอีกกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวใต้ ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ไปเติมเต็มให้กับพี่ๆ น้องๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ครับ”
การร่วมไม้ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชน ภาคเอกชน และภาคธุรกิจในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังน้ำใจของคนไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างกันในยามวิกฤต และเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคใต้ในสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้