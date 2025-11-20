"ควิกแสบ” จุดไฟ Gen Z ทั่วประเทศ ระเบิดความสร้างสรรค์ใน Workshop Challenge เฟ้นหาตัวจริง Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2

“ควิกแสบ” จุดพลังความแซ่บให้ Gen Z แบบเต็มสปีด! กับกิจกรรม Workshop Challenge สุดสนุกและท้าทาย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวด Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 จากทั่วประเทศ ได้โชว์สกิลแบบไม่มีกั๊ก ทั้งการสร้างคอนเทนต์สุดปัง บุคลิกภาพสุดปั๊วะ และความมั่นใจแบบเต็มแม็กซ์ ก่อนเข้าสู่รอบ Final ที่กำลังจะเดือดกว่านี้อีกหลายเท่า!
งานเริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เรียกเสียงหัวเราะจนฮอลล์แทบแตก ก่อนต่อด้วย Workshop Personality ที่ช่วยให้ผู้เข้าประกวดเรียนรู้เทคนิคการเดินและโพสแบบมืออาชีพ พร้อมเคล็ดลับสร้างภาพลักษณ์บนเวทีให้โดดเด่นจนสปอตไลต์สาดเข้าหาแบบไม่ต้องขอ
แต่ความมันส์ยังไม่จบ เพราะไฮไลต์ของวันคือ Challenge ทีมสุดเร้าใจ ที่ผู้เข้าประกวดต้องสร้างคอนเทนต์ตามโจทย์จากแบรนด์ Quick Zabb โดยมีตัวแทนแบรนด์คอยให้คำแนะนำแบบเจาะลึก ตั้งแต่ทริกการลงคลิป TikTok ให้ปัง ไปจนถึงการจัด Group Shot ให้ออกมาคม ชัด และว้าวที่สุด ก่อนปะทะความท้าทายใน BGPU Challenge ช่วงบ่าย ที่ทั้งเดือด ทั้งฮา และวัดสกิลความคิดสร้างสรรค์กันแบบไม่มีใครยอมใคร
เมื่อจบกิจกรรม ก็เข้าสู่การประกาศรางวัลสำคัญ ทั้ง Personality Challenge, BGPU Challenge และรางวัลพิเศษ “Best Talent” สำหรับ 5 ผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งได้รับสิทธิ์ถ่ายทำเพลงประกอบอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อต่อยอดสู่รอบ Final แบบสุดปัง ปิดท้ายด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผู้เข้าประกวดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เก็บภาพความประทับใจ และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีต่อไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อย
นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” กล่าวว่า “กิจกรรม Workshop Challenge ใน Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2 ไม่ใช่เพียงเวทีประกวดความสามารถ แต่คือพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ได้แสดงตัวตนอย่างอิสระ และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ “แสบ สนุก อินเทรนด์ และเป็นตัวของตัวเอง”
“เราออกแบบเส้นทางการพัฒนาของผู้เข้าประกวดให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่บุคลิกภาพ การสื่อสาร การโพส การเดิน เทคนิคถ่ายภาพ ไปจนถึงการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์แบบมืออาชีพ น้อง ๆ ไม่ได้แค่โชว์ความสามารถ แต่ยังได้เรียนรู้วิธีสร้างผลงานให้เข้าถึงผู้ชมในโลกดิจิทัลยุคใหม่อย่างทรงพลังและมีเอกลักษณ์”
“เวที Quick Zabb Idol คือพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง, LGBTQ+ หรือสาวพลัสไซซ์ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง และมีสิทธิ์ที่จะเปล่งประกายบนเวทีนี้ การสร้างไอดอลของแบรนด์ ไม่ได้เป็นเพียงภาพลักษณ์ แต่คือการสร้างคอมมูนิตี้ที่มี Passion เดียวกัน ให้เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ ทั้งในด้านความสามารถ การพัฒนาตัวเอง และโอกาสทางอาชีพระยะยาว”
นายยศสรัล กล่าวปิดท้ายว่า “ควิกแสบ” จะเดินหน้าสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง เราอยากให้ทุกคนรู้ว่า ‘ความแสบ’ คือพลังของความกล้า ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นตัวของตัวเอง Quick Zabb Idol Contest ไม่ใช่แค่เวทีประกวด แต่คือพื้นที่ที่ความฝันและโอกาสใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้นเสมอ และเราภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้าง Gen Z ทุกก้าวของการเติบโต”