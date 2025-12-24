AIS SIAM x PMCU ชวนร่วม “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026” ตลอดช่วงเทศกาลสิ้นปี

AIS SIAM ผนึก PMCU ชวน Gen Z และคนรุ่นใหม่ออกมาใช้ชีวิต แชร์ตัวตน และเติมเต็มทุกแพสชัน ในงาน “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM” อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 256
โดยจะได้พบกับChristmas & Countdown Walking Street รวมพลังผู้เช่าในพื้นที่สยามสแควร์และสยามสแควร์วัน นำโดย PMCU และ AIS SIAM เนรมิตถนนแห่งความฝัน ตั้งแต่บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ต่อเนื่องไปจนถึงสยามสแควร์ Walking Street อัดแน่นด้วยกิจกรรมจากหลากหลายแบรนด์ดังตลอดทั้งเส้น อาทิ Fujifilm, MINISO, BEAUTRIUM, Smiley, RAVIPA, AIS, Hirono และ POP MART
ตามด้วย Christmas Lighting Night ต้นคริสต์มาสยักษ์ใจกลางสยามสแควร์ โดดเด่นด้วยสีสันสดใส พร้อมมุมถ่ายภาพให้ได้เช็กอินและเก็บความทรงจำส่งท้ายปี ไฮไลต์พิเศษในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 กับ พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสและขบวนพาเหรดสุดตระการตา
ยังมี Countdown Celebration ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปกับทัพศิลปินและไอดอลชื่อดัง นำโดย พี่จอง, คัลแลน, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส, เติ้ล มติมันต์, เฟิร์สวัน วรรณกร, LYKN, bamm, SERIOUS BACON, Sugar ’N Spice, และ TALAY จัดเต็มความสนุกตลอดคืน พร้อมร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2026 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หรือรับชม Live Streaming ผ่าน Facebook SIAM SQUARE และ Instagram AISSIAM_OFFICIAL ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.30 น.
Step to your Dreamz และ Vinyl Stage เวทีแห่งความฝันของคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถและโชว์ความเป็นตัวเอง พบกับวงดนตรีเปิดหมวก, วงแจ้งเกิดจากสยามสแควร์, Random Dance, Cosplay และ Street Performance จาก Siam Mover ที่จะสลับกันมาโชว์บนเวทีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนออกมาเที่ยว สังสรรค์ และร่วมเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่สยามสแควร์ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเคานต์ดาวน์สำคัญใจกลางเมืองในปีนี้ ผ่านงาน SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการผนึกกำลังของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ AIS SIAM รวมถึงผู้เช่าและแบรนด์ต่างๆ ในพื้นที่สยาม
สแควร์
“งานนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมโชว์มากมาย และพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงตัวตนและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดสะท้อนเจตนารมณ์ CHULA FOR ALL ในการสร้างพื้นที่สาธารณะเปิดกว้างสำหรับทุกคน และหวังว่างานนี้จะมอบความสุข ความทรงจำ และแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้”
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองปีใหม่ ให้ลูกค้าและคนไทยเชื่อมต่อโลกดิจิทัล แชร์โมเมนต์ความประทับใจ รับชมคอนเทนต์ และส่งต่อคำอวยพรได้อย่างราบรื่น ด้วยความแข็งแกร่งของโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในปีนี้กับงาน SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและโชว์สุดพิเศษ AIS ได้เตรียมความพร้อมเต็มสปีดเสริมสัญญาณในพื้นที่จัดงาน ด้วยการขยายสถานีฐานเดิม ติดตั้ง Mini Cell จัดวาง Mobile Base Station Car และ COW (Cell-On-Wheel) เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ร่วมงานที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมส่งท้ายปีอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ AIS ยังได้เสริมสัญญาณในทุกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสถานีขนส่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน เพื่อรองรับช่วงเวลาที่มีการใช้งานดิจิทัลสูงสุดของปี พร้อมด้วยระบบ AI และ Autonomous Network ดูแลคุณภาพโครงข่าย 24 ชั่วโมง ให้ลูกค้าทุกคนเชื่อมต่อได้ราบรื่น ไม่สะดุด และสนุกไปกับทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตอกย้ำเครือข่ายเชื่อมความสุขทุกเทศกาล