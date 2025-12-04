“ไวไว ควิกเทอเรส” รุกป่าล้อมเมือง เปิดสาขา6บ้านแพ้วโชว์รูมครบวงจร

"ไวไว” เดินเกมรุกชานเมืองด้วยกลยุทธ์ Controlled Growth สุดแกร่งเปิด “ควิกเทอเรส” สาขา 6 (บ้านแพ้ว) ตั้งเป้าเป็นโชว์รูมสินค้าไวไวครบไลน์ครั้งแรก
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบ เส้นหมี่อบแห้งไวไว และผงปรุงสำเร็จตรารสเด็ด เดินหน้าเสริมทัพธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ควิกเทอเรส (Quick Terrace)” ด้วยการเปิดสาขาใหม่ที่ “บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร” โดยสาขาล่าสุดนี้สะท้อนวิสัยทัศน์การเติบโตแบบยั่งยืน ควบคุมได้ทุกมิติ และรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิม
นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า ควิกเทอเรส สาขา 6 บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นการต่อยอดธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การเร่งขยายแบบหวือหวา หากแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตที่แข็งแรงสำหรับอนาคต โดยในสาขาบ้านแพ้วนี้ ยังคงนำเสนอเมนูราคาจับต้องได้ อาทิ เมนูยอดนิยมในช่วงราคา 69 / 79 / 89 บาท รวมถึงเมนูพรีเมียมอย่าง “ต้มยำหม้อไฟ” ราคา 199 บาท ที่ยังคงรักษาคุณภาพและความคุ้มค่าตามมาตรฐานของแบรนด์
ทั้งนี้ การขยายควิกเทอเรสยังคงยึดกลยุทธ์การเติบโตแบบควบคุม (Controlled Growth) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพด้วยตัวเองทุกสาขา 100% ไม่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริหาร เพราะ “ภาพลักษณ์แบรนด์คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และต้องรักษาไว้เหนือสิ่งอื่นใด” พร้อมเสริมว่า “ทุกอย่างค่อย ๆ โตอย่างมั่นคง ใช้ทีมงานที่เรามั่นใจ เพื่อให้คุณภาพยังคงเดิมทุกชาม ทุกวัน ทุกสาขา”
สำหรับการเลือกทำเลของควิกเทอเรส บริษัทจะหลีกเลี่ยงการเปิดสาขาในใจกลางเมืองที่มีการแข่งขันสูงและค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 700–800 บาทต่อตารางเมตร และหันไปขยายในย่านชานเมือง พื้นที่ชุมชน และเส้นทางผ่านไปต่างจังหวัด ซึ่งมีศักยภาพมากกว่า ทั้งในแง่จำนวนผู้สัญจรและโอกาสในการซื้อสินค้ากลับบ้าน
นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าว่า “ควิกเทอเรสทุกสาขา” จะทำหน้าที่เป็น “โชว์รูมสินค้าไวไวครบไลน์” เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือไวไวได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งสินค้าใหม่ สินค้าพิเศษ ราคาพิเศษ และสินค้าพรีเมียมที่มีเฉพาะในบางสาขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสจำหน่ายสินค้า และเสริมความแข็งแรงของแบรนด์ในอีกมิติหนึ่ง
นายยศสรัล กล่าวว่า การเปิดควิกเทอเรส สาขาใหม่ที่บ้านแพ้วครั้งนี้ เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ของไวไวที่ไม่เพียงต้องการเพิ่มจำนวนสาขา แต่ต้องการสร้าง “ฐานธุรกิจที่มั่นคง แข็งแรง และควบคุมได้ทุกขั้นตอน” พร้อมยกระดับแบรนด์เข้าสู่ร้านอาหารยุคใหม่ ที่เป็นทั้งจุดรับประทานอาหารและโชว์รูมสินค้าในคราวเดียวกัน ช่วยขยายทั้งธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจสินค้าในเครือไปพร้อมกันอย่างมีพลังและยั่งยืน