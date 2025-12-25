“เตีย เซ็ยฮา” เหน็บสื่อไทยแปลหนังสือถึง “บิ๊กเล็ก” ผิด แถมเล่นข่าวยังกะเป็นเอกสารรั่ว

“เตีย เซ็ยฮา” เหน็บสื่อไทย ตีข่าวหนังสือราชการที่ตนส่งถึง “บิ๊กเล็ก” ราวกับว่าเป็นเอกสารรั่ว แถมสมัยนี้มีแอปแปลภาษาให้ใช้หลายแอปฯ แต่ก็ยังแปลไปเขียนข่าวแบบผิดๆ เย้ย จากที่เคยสงสัย ตอนนี้ไม่สงสัยแล้ว
จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่า พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ส่งหนังสือถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเพื่อขอเจรจาหยุดยิงนั้น ล่าสุด เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.เตีย เซ็ยฮา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก TEA Seiha/ទៀ សីហា ว่า "สื่อมวลชนไทยบางแห่ง ทั้งที่เป็นสื่อทางการและไม่เป็นทางการ ได้นำหนังสือราชการฉบับหนึ่ง (ซึ่งส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย) ไปเผยแพร่ในลักษณะเหมือนเป็นเอกสารรั่ว
"ทั้งที่ในยุคปัจจุบันมีทั้ง Google Translate, ChatGPT รวมถึง Gemini ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเมื่อแปลออกมาแล้วสาระและความหมายของเอกสารก็ไม่ตรงกับเนื้อหาที่สื่อไทยบางแห่งนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนไทยได้รับทราบเลย
"จากที่ผมเคยสงสัย ตอนนี้ไม่สงสัยแล้ว"