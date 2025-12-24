แฟนเกาหลีต้านเดือด! ซีรีส์ Netflix โดนถล่ม กล่าวหาพระเอกญี่ปุ่นเอียงขวาจัด แค่เพราะประโยคเดียวที่พูดเมื่อหลายปีก่อน

“ทำไมต้องเลือกนักแสดงคนนี้?” Netflix เจอแรงต้าน ซีรีส์ Can This Love Be Translated? ถูกเรียกร้องคว่ำบาตร ปมอดีตท่าทีขวาจัด–หนุนสงครามของ ฟุกุชิ โซตะ
ซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่ของ Netflix อย่าง Can This Love Be Translated? กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ก่อนออกฉาย หลังประเด็นในอดีตของนักแสดงญี่ปุ่น ฟุกุชิ โซตะ ถูกขุดกลับขึ้นมาอีกครั้ง โดยเขาถูกกล่าวหาว่ามีแนวคิดขวาจัดและท่าทีเชิดชูสงคราม จนจุดกระแสต่อต้านและการเรียกร้องให้คว่ำบาตรในหมู่ผู้ชมชาวเกาหลีใต้
ต้นตอของดราม่าย้อนกลับไปเมื่อปี 2015 จากรายการพิเศษของสถานี Fuji TV ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งฟุกุชิได้ร่วมอ่านจดหมายลาตายของนักบินคามิกาเซะ และสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในสงคราม พร้อมกล่าวถ้อยคำอย่าง “ผมเคารพคุณปู่ของผม” และ “พวกเราทุกวันนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะพวกเขา”
แม้ผู้ชมชาวญี่ปุ่นบางส่วนจะมองว่ารายการดังกล่าวพยายามสะท้อนโศกนาฏกรรมของสงคราม แต่ในสายตาของผู้ชมชาวเกาหลีใต้กลับตีความไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยมองว่ารายการเลือกเล่าเรื่องผ่านมุม “การเสียสละของเยาวชน” และ “ความสูญเสียของครอบครัว” โดยไม่กล่าวถึงความรับผิดชอบของญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้รุกรานในสงครามโลกครั้งที่สอง
คำพูดที่ฟุกุชิแสดง “ความเคารพ” ต่อเหล่านักบินคามิกาเซะ ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่า สะท้อนความตระหนักทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ และถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนวาทกรรมที่พยายามลบล้างหรือทำให้ความโหดร้ายของลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นดูอ่อนลง
เมื่อประเด็นนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง ชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมากจึงติดป้ายให้ฟุกุชิ โซตะ เป็นนักแสดงที่มีแนวคิดเอนเอียงไปทางขวา พร้อมตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนถึงการตัดสินใจเลือกเขามาร่วมแสดงในผลงานระดับโลกที่มุ่งเป้าผู้ชมชาวเกาหลี โดยชี้ว่า ด้วยบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากยุคอาณานิคมและอาชญากรรมสงคราม การคัดเลือกนักแสดงลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนความร่วมมือข้ามชาติทั่วไป
กระแสต่อต้านยังลุกลามไปถึงทีมผู้สร้างและ Netflix เอง โดยถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกในการตัดสินใจด้านการคัดเลือกนักแสดง ผู้แสดงความเห็นบางรายระบุว่า “เสรีภาพในการแสดงออกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่คอนเทนต์ที่ผลิตเพื่อผู้ชมชาวเกาหลี ควรมีความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐาน”
ก่อนหน้านี้ ฟุกุชิเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขา “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับเกาหลี” แต่ท่ามกลางดราม่ารอบใหม่ เขายังคงเลือกที่จะนิ่งเงียบ ซึ่งยิ่งทำให้ความไม่ไว้วางใจในหมู่ผู้ชมทวีความรุนแรงขึ้น