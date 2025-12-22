มีคนคอยเสี้ยม!รัสเซียบ่นแนวโน้มสันติภาพไม่คืบ หลังยุโรป-ยูเครนตั้งท่าแก้ข้อเสนอของสหรัฐฯ

ที่ปรึกษาระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เมื่อวันอาทิตย์(21ธ.ค.) ระบุการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอของสหรัฐฯ โดยบรรดาชาติยุโรปและยูเครน สำหรับยุติสงครามในยูเครน กลายเป็นตัวฉุดรั้งแนวโน้มสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย
ข้อเสนอที่ต่างโดยสหรัฐฯสำหรับยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 4 ปี หลุดถึงสื่อมวลชนเมื่อเดือนที่แล้ว ก่อความกังวลแก่ยุโรปและยูเครนว่ามันเอนเอียงมากเกินไป จนไปเข้าทางรัสเซีย และรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์็ อาจผลักเคียฟ ยอมอ่อนข้อมากเกินไป
นับตั้งแต่นั้น บรรดาผู้แทนเจรจายุโรปและยูเครนได้พบปะกับเหล่าผู้แทนของทรัมป์ ในความพยายามเพิ่มเติมข้อเสนอของตนเองเข้าสู่ร่างของสหรัฐฯ
ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยนโยบายต่างประเทศของเครมลิน บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในมอสโก ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของยุโรปและยูเครน จะไม่ทำให้โอกาสแห่งสันติภาพดีขึ้น "ผมมั่นใจว่าข้อเสนอต่างๆนานาของยุโรปและยูเครนจะไม่ทำให้ร่างข้อเสนอดีขึ้นอย่างแน่นอน และไม่เพิ่มความเป็นไปได้ของการบรรลุสันติภาพในระยะยาว"
อูชาคอฟ แสดงความคิดเห็นดังกล่าว หลังจาก คิริล ดมิทริเยฟ ทูตพิเศษของปูติน พบปะกับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ ในฟลอริดา ในวันเสาร์(20ธ.ค.) และทาง ดมิทริเยฟ เผยว่าการพูดคุยจะเดินหน้าต่อในวันอาทิตย์(21ธ.ค.)
การพบปะพูดคุยดังกล่าว มีขึ้นหลังจากสหรัฐฯประชุมหารือกับพวกเจ้าหน้าที่ยูเครนและยุโรปในวันศุกร์(19ธ.ค.)
มีคำถามต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็น ปูตินจะเห็นพ้องยุติสงครามนองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม่ อนาคตของยูเครนจะเป็นเช่นไร ขอบเขตที่บรรดามหาอำนาจยุโรปถูกกันอยู่วงนอก และข้อตกลงสันติภาพที่มีอเมริกาเป็นคนกลางจะยั่งยืนหรือปล่า
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ระบุในวันเสาร์(20ธ.ค.) เคียฟจะสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับเจรจา 3 ฝ่ายกับอเมริกาและรัสเซีย ถ้าวอชิงตันอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษเพิ่มเติม และเปิดทางสำหรับการประชุมกันระหว่างผู้นำ
อย่างไรก็ตาม อูชาคอฟ บอกว่าไม่มีใครหารือกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อเสนอเจรจา 3 ฝ่าย และไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
รัสเซีย อ้างว่าพวกผู้นำยุโรปมีความเจตนาทำลายการเจรจาสันติภาพ ด้วยการนำเสนอเงื่อนไขต่างๆนานาที่พวกเขารู้ดีว่าจะไม่เป็นที่้ยอมรับของรัสเซีย ซึ่งบุกยึดดินแดนของยูเครน ได้เฉลี่ย 12 ถึง 17 ตารางกิโลเมตรต่อวัน ในปี 2025
ยูเครนและบรรดาผู้นำยุโรป ประกาศกร้าวว่า ไม่อาจปล่อยให้รัสเซียบรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางเอาไว้ ในสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นการยึดครองดินแดนแบบจักรวรรดินิยม
(ที่มา:รอยเตอร์)